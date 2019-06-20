Джонсон и Хант стали кандидатами на пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава британского МИД Джереми Хант стали кандидатами на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра королевства.

Пятый тур голосования среди консерваторов в парламенте проходил сегодня, 20 июня. За Джонсона проголосовали 160 депутатов, за Ханта – 77. Министр по делам экологии Майкл Гоув из предвыборной гонки выбыл. За него проголосовали 75 парламентариев.

Выборы лидера Консервативной партии пройдут в июле. В них примут участие около 160 тысяч членов Консервативной партии. Голосование пройдёт по почте. Победитель сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра.

Мэй объявила о своей отставке в мае и 7 июня покинула пост главы Консервативной партии. Премьер-министр приняла такое решение после неудачных попыток договориться с парламентом об условиях выхода Великобритании из Евросоюза.