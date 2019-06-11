Кокаин, опиум, марихуана. Таков набор наркотиков, который, по их собственным признаниям, принимали в прошлом кандидаты на пост премьер-министра Великобритании.

Нет, не все кандидаты, не все эти вещества вместе и не регулярно. Тем не менее скандал вокруг поведения претендентов может лишить некоторых из них шансов переехать на Даунинг-стрит, 10 – в резиденцию главы британского правительства, которую покидает подавшая в отставку Тереза Мэй.

После того, как 7 июня истекли полномочия Мэй в качестве лидера Консервативной партии, началась гонка за право стать ее преемником, что дает возможность занять премьерское кресло. Cвои кандидатуры выдвинули 10 политиков. Вечером в понедельник 10 июня процесс выдвижения был официально завершен.

Хуже всех приходится пока Майклу Гоуву. Этот политик, один из активных участников кампании в поддержку Брекзита, уже претендовал на премьерство в 2016 году, после отставки предыдущего главы кабинета – Дэвида Кэмерона. Тогда у Гоува не получилось, премьером стала Мэй, которую рассматривали как компромиссную фигуру. Может не получиться и сейчас – после того, как Майкл Гоув в телеинтервью признался, что 20 лет назад, в бытность журналистом, однажды попробовал кокаин. "Мне повезло, я не угодил в тюрьму, но, конечно, это была огромная ошибка", – покаялся Гоув.

Тем не менее против него поднялась буря возмущения. В основном не из-за самого факта употребления кокаина, а из-за того, что, имея на совести это прегрешение, Гоув очень активно выступал за максимально жесткое отношение к замеченным в употреблении наркотиков. Будучи министром образования, он, в частности, пропагандировал идею пожизненного запрета на профессию для учителей, пойманных на приеме наркотиков. Политика обвиняют в крайнем лицемерии:

"Привет, я Майкл Гоув. Я по-прежнему думаю, что люди вроде меня, принимавшие кокаин, заслуживают максимального наказания в 7 лет в [долбаной] каталажке".

Экс-председатель Консервативной партии баронесса Сайида Уорси призвала Майкла Гоува снять свою кандидатуру. По мнению леди Уорси, "невозможна ситуация, когда криминальные деяния тех, кто управляет, судятся по более низким стандартам, чем такие же проступки управляемых".

Аналогичный скандал разгорелся вокруг другого претендента – Рори Стюарта. Он признался, что 15 лет назад, будучи в Иране, курил опиум на тамошней свадьбе. Стюарт, как и Гоув, посыпал голову пеплом, назвав свое поведение "тупой ошибкой". Однако Стюарту немножко помогло то, что за ним нет такой славы борца с наркопотреблением, как за Гоувом. Поэтому по отношению к нему отрицательные эмоции публики оказались не столь интенсивными.

Свой наркотический эпизод есть и у еще одного фаворита предвыборной гонки – экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Он в юности тоже употреблял кокаин, но, по его словам, специфически: "Мне предложили кокаин на вечеринке, я попытался [его понюхать], но чихнул, так что собственно в нос мне ничего не попало". Признание Джонсона делает менее злободневным тот факт, что оно относится к 2008 году и давно известно публике. Да, еще Борис Джонсон (по рейтингам он самый популярный из тори), по его словам, пару раз курил марихуану.

Мне предложили кокаин на вечеринке, но я чихнул, и в нос мне ничего не попало

Тут он совсем не одинок. Еще два кандидата в премьеры – бывший лидер консерваторов в Палате общин Андреа Ледсом и экс-министр по делам Брекзита Доминик Рааб – cознались в таком же грехе. Ну а нынешний министр иностранных дел Джереми Хант сообщил, что когда-то, путешествуя по Индии, не удержался и попробовал ласси (индийский напиток, напоминающий айран) с каннабисом.

Все эти признания вызвали у многих британцев волну саркастического веселья. Актер Стив Нэллон считает, что Маргарет Тэтчер, живи она сегодня, не прошла бы в лидеры консерваторов – и вот почему:

"Я никогда не курила опиум и не принимала кокаин. Поэтому не чувствую себя способной выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии. Несмотря на немалый опыт".

Другие, вспоминая культовый фильм 90-х годов о потребителях наркотиков, называют партию тори "политическим вариантом "Трейнспоттинга" (в русском переводе фильм называется «На игле»):

Как отмечает британский блогер российского происхождения Валерий Аджиев, часто выступающий с анализом политических событий в Великобритании, это не первый случай, когда "неполитические" поступки и высказывания кандидатов в премьеры преграждали им дорогу на Даунинг-стрит:

Высокоморальный премьер оказался чуть не самым провальным в истории

"Собственно, три года назад в аналогичном соревновании за лидерство Тереза Мэй была не избрана, а "коронована" не в последнюю очередь потому, что все конкуренты снялись с дистанции: последняя – Андреа Ледсом (Andrea Leadsom) ввиду того, что многочисленные моралисты застыдили ее за нетактичное высказывание в адрес Мэй (было сказано нечто типа – я мать троих детей, так что лучше знаю жизнь – а у Терезы детей нет). В итоге избрали (без каких-либо обсуждений программ, дебатов и голосования членов партии) единственного оставшегося кандидата, на которого не было компромата – вот только этот по всем раскладам высокоморальный премьер оказался чуть не самым провальным в истории".

Как бы то ни было, наркотический скандал не прибавит популярности правящим консерваторам, которые и без того, согласно последним опросам, скатились по рейтингу на 4-е место. Они идут следом не только за своими традиционными соперниками, лейбористами, но и за переживающей стремительный взлет Партией Брекзита Найджела Фаража и выступающей с прямо противоположных Фаражу проевропейских позиций Либерально-демократической партией:

Как будут избирать нового лидера консерваторов?

13 июня состоится первый тур голосования, в котором участвуют депутаты Палаты общин от Консервативной партии. В следующий тур пройдут кандидаты, набравшие не менее 17 голосов. Если наберут все, то из борьбы выбывает кандидат с наименьшим числом сторонников. В дальнейших турах голосования необходимый минимум голосов увеличивается, пока не останутся лишь двое самых популярных кандидатов. Между ними и должны будут выбрать уже не депутаты, а все члены Консервативной партии. Имя победителя будет объявлено 22 июля. Он и станет следующим премьер-министром Великобритании.

Что предстоит сделать новому премьеру?

Главной задачей преемника Терезы Мэй станет то, на чем «погорела» бывший лидер консерваторов – завершение процесса выхода Британии из Евросоюза, инициированного референдумом 23 июня 2016 года. Мэй, заключившей с ЕС соглашение об условиях Брекзита, не удалось заручиться его поддержкой со стороны большинства парламентариев – в том числе и членов ее собственной партии. Из-за этого срок выхода Соединенного королевства из ЕС уже дважды переносился. В настоящее время Брекзит намечен на 31 октября.

Отношение к Брекзиту у 11 претендентов неодинаковое. Одни, как Джонсон и Гоув, считают, что Британии следует покинуть ЕС 31 октября, даже без утвержденного соглашения об условиях выхода (no deal Brexit). Другие, как Хант и Ледсом, надеются улучшить условия соглашения с Брюсселем, достигнутого Терезой Мэй, и «протащить» его через парламент. Только один претендент, экс-министр по делам науки Сэм Джима, выступал за повторный референдум о Брекзите, но он в последний момент снял свою кандидатуру.

Российская тема не принадлежит к числу заметных в ходе нынешней предвыборной кампании. Все ведущие политики Консервативной партии, по меньшей мере после истории с отравлением в Британии Сергея и Юлии Скрипалей, известны жестким подходом к политике Кремля.