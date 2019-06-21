Дональд Трамп отменил удар по Ирану в последний момент

Президент США Дональд Трампв последний момент отменил одобренные им ранее военные удары по Ирану в ответ на сбитый Тегераном американский беспилотник.

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Трампа, самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета ещё не была пущена, когда поступил приказ остановить операцию. Почему президент США передумал, в статье не уточняется. Пока нет ясности и относительно того, "могут ли всё ещё нанести удары".

По данным издания, ожидалось, что удары нанесут рано утром в пятницу. Целями должен был стать ряд объектов на территории Ирана, в том числе ракетные установки.

Позднее источник в Пентагоне подтвердил агентству Associated Press, что США готовились к удару по целям в Иране, но приказ об этом отменили незадолго до начала атаки.

Накануне Иран сбил американский разведывательный беспилотник. По утверждению иранских властей, дрон вторгся в воздушное пространство Ирана. Потерю разведывательногоаппарата признали в Пентагоне. Там сообщили, что он был сбит над нейтральными водами. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожение американского разведывательного беспилотника Ираном скорее всего произошло по ошибке и, что ему трудно поверить, что эта акция была преднамеренной.

Инцидент произошёл на фоне крайней напряжённости в отношениях между двумя странами. США обвиняют Тегеран в атаках на нефтяные танкеры в Оманском заливе и других враждебных действиях. Эксперты говорят о риске военного конфликта.