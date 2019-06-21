Трамп: американский беспилотник был сбит, скорее всего, по ошибке

Президент США Дональд Трамп заявил, что уничтожение американского разведывательного беспилотника Ираном в четверг произошло скорей всего по ошибке и, что ему трудно поверить, что эта акция была преднамеренной.

Трамп подчеркнул, что если бы был уничтожен самолет, пилотируемый пилотом, то это в корне бы поменяло его взгляд на ситуацию.

Иранские СМИ сообщили, что разведывательный беспилотник вторгся в воздушное пространство Ирана и был сбит ракетой местного производства «Хордад» над южной провинцией Хормозган с выходом на Персидский залив.

Капитан Билл Урбан, представитель военно-морского флота США, опроверг заявления Тегерана и охарактеризовал происшествие как "неспровоцированное нападение» на американский самолет США в международном воздушном пространстве". Главнокомандующий ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джозеф Гуастелла сообщил журналистам, что беспилотник был сбит на большой высоте примерно в 34 км. от ближайшей точки иранского побережья.

Заявление президента США воспринимается политическими комментаторами как нежелание обострять обстановку после серии инцидентов с Ираном в районе Персидского залива. Персидский залив является ключевой артерией для глобальных поставок нефти и сообщение о сбитом Ираном американском беспилотнике привело к скачку цен на нефть.

На прошлой неделе проходящие через Ормузский пролив норвежское и японское грузовые судна подверглись нападениям, которые, как утверждает Пентагон, были осуществлены с использованием мин иранского производства. В среду в районе южной иракской провинции Басра были выпущены ракеты, в том числе одна, которая попала в комплекс, где располагается оборудование американской энергетической компании Exxon Mobil и других иностранных нефтяных компаний. Иран отрицает свою причастность и к атакам на танкеры и к ракетным пускам.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси - самый высокопоставленный демократ в Конгрессе, подчеркнула, что у Вашингтона нет желания вступать в военнный конфликт с Ираном и что правительство должно предпринять все необходимые меры для снижения напряженности.