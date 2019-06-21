Во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита Ким Чен Ына

Во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Церемония состоялась в загородном комплексе "Лесная заимка", где лидер КНДР обедал перед отъездом из Владивостока. Табличку установили напротив мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера, отца Ким Чен Ына - Ким Чен Ира. Он посетил город в 2002 году.

Открытие памятной доски в честь Ким Чен Ына приурочили к 55-летию со дня начала работы его отца в аппарате ЦИК Трудовой Партии Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал во Владивостоке в конце апреля. Он прибыл на бронепоезде, который использовал для поездки в Россию ещё его отец. По городу он ездил на специально привезенном лимузине, для которого пришлось углубить въезд в ворота вокзала Владивостока . Привокзальную площадь перед его приездом отмыли с мылом, также подкрасили фасады некоторых зданий.

С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын не был в России и никогда не встречался с президентом Владимиром Путиным.25 апреля во Владивостоке состоялись их первые личные переговоры, которые Путин назвал "обстоятельными". Ким Чен Ын назвал переговоры содержательными, а также добавил, что рад визиту в Россию.