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Оюб Титиев вышел на свободу

Оюб Титиев вышел на свободу
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Глава грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков, в пятницу вышел на свободу. В Аргун встречать Титиева приехали родственники, коллеги и друзья, которые поддерживали его и присутствовали почти на всех судебных заседаниях. Ранее суд принял решение об условно-досрочном освобождении Титиева, который отбыл треть назначенного ему срока наказания. Коллеги Титиева считают дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике.

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