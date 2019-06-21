Оюб Титиев вышел на свободу

Глава грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения по обвинению в хранении наркотиков, в пятницу вышел на свободу. В Аргун встречать Титиева приехали родственники, коллеги и друзья, которые поддерживали его и присутствовали почти на всех судебных заседаниях. Ранее суд принял решение об условно-досрочном освобождении Титиева, который отбыл треть назначенного ему срока наказания. Коллеги Титиева считают дело сфабрикованным и заявляют о попытках чеченских властей избавиться от правозащитников в республике.