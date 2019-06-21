Глава парламента Грузии после массовых протестов ушёл в отставку

Глава парламента Грузии Ираклий Кобаладзе ушёл в отставку. Об этом сообщают агентства со ссылкой на представителей правящей партии "Грузинская мечта". Отставка спикера была одним из требований участников акции протеста в Тбилиси, которая началась после того, как депутат российской Госдумы, председательствуя на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в столице Грузии, сел в кресло спикера.

В пятницу в Тбилиси начали судить задержанных участников акции протеста у здания парламента Грузии, которая вечером в четверг переросла в столкновения с полицией. Телеканал "Рустави-2" сообщает, что 9 человек были отправлены под административный арест. Всего, по неофициальным данным, были задержаны около 100 демонстрантов. Их обвиняют в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве.

Полиция применила силу против нескольких тысяч демонстрантов, которые собрались в центре Тбилиси с антиправительственными и антироссийскими лозунгами. При разгоне использовался слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Министерства здравоохранения, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Около 100 человек остаются в больницах.​ Некоторые демонстранты получили травмы глаз. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что полиция нарушила международные стандарты прав человека при применении спецсредств.

Протесты в Тбилиси и других городах Грузии начались из-за участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в здании парламента Грузии депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова. Оппозицию возмутило то, что Гаврилов вёл заседание ассамблеи с места спикера грузинского парламента. Накануне визита депутат подтвердил, что считает необратимым признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси и большая часть мирового сообщества считают частью Грузии. Участники акции протеста сорвали заседание ассамблеи. Российского депутата под охраной доставили в аэропорт, он вылетел в Россию. Сам Гаврилов, депутат от КПРФ, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", что грузинские коллеги угрожали ему физической расправой и ударили. По его словам, он занял кресло спикера по просьбе организаторов. Гаврилов утверждает, что "грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка".

Грузинская оппозиция планирует сегодня вечером провести новую акцию у здания парламента в Тбилиси. Утверждается, что акция будет мирной. Кроме отставки Ираклия Кобахидзе, демонстранты добиваются отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии и начала обсуждения в парламенте инициативы о проведении внеочередных парламентских выборов и изменении избирательного законодательства, передаёт корреспондент Радио Свобода. Акция намечена на 18 часов по московскому времени.​

Живущий на Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает коллег по оппозиции "довести начатое до конца", называя события антиолигархической и антироссийской революцией.