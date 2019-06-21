Глава парламента Грузии после массовых протестов ушёл в отставку

Глава парламента Грузии Ираклий Кобаладзе ушёл в отставку. Об этом сообщают агентства со ссылкой на представителей правящей партии "Грузинская мечта". Отставка спикера была одним из требований участников акции протеста в Тбилиси, которая началась после того, как депутат российской Госдумы, председательствуя на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в столице Грузии, сел в кресло спикера.
В пятницу в Тбилиси начали судить задержанных участников акции протеста у здания парламента Грузии, которая вечером в четверг переросла в столкновения с полицией. Телеканал "Рустави-2" сообщает, что 9 человек были отправлены под административный арест. Всего, по неофициальным данным, были задержаны около 100 демонстрантов. Их обвиняют в сопротивлении полиции и мелком хулиганстве.
Полиция применила силу против нескольких тысяч демонстрантов, которые собрались в центре Тбилиси с антиправительственными и антироссийскими лозунгами. При разгоне использовался слезоточивый газ и резиновые пули. По данным Министерства здравоохранения, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. Около 100 человек остаются в больницах. Некоторые демонстранты получили травмы глаз. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает, что полиция нарушила международные стандарты прав человека при применении спецсредств.
Протесты в Тбилиси и других городах Грузии начались из-за участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в здании парламента Грузии депутата Государственной думы России Сергея Гаврилова. Оппозицию возмутило то, что Гаврилов вёл заседание ассамблеи с места спикера грузинского парламента. Накануне визита депутат подтвердил, что считает необратимым признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии, которые Тбилиси и большая часть мирового сообщества считают частью Грузии. Участники акции протеста сорвали заседание ассамблеи. Российского депутата под охраной доставили в аэропорт, он вылетел в Россию. Сам Гаврилов, депутат от КПРФ, рассказал в интервью газете "Коммерсантъ", что грузинские коллеги угрожали ему физической расправой и ударили. По его словам, он занял кресло спикера по просьбе организаторов. Гаврилов утверждает, что "грузинских журналистов направляли кураторы, говорившие на американской версии английского языка".
Грузинская оппозиция планирует сегодня вечером провести новую акцию у здания парламента в Тбилиси. Утверждается, что акция будет мирной. Кроме отставки Ираклия Кобахидзе, демонстранты добиваются отставки министра внутренних дел Георгия Гахарии и начала обсуждения в парламенте инициативы о проведении внеочередных парламентских выборов и изменении избирательного законодательства, передаёт корреспондент Радио Свобода. Акция намечена на 18 часов по московскому времени.
Живущий на Украине бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает коллег по оппозиции "довести начатое до конца", называя события антиолигархической и антироссийской революцией.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили возложила на Россию ответственность за случившееся. По её словам, гражданское противостояние на руку только России.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал события в Тбилиси "русофобской провокацией", а представитель МИД России Мария Захарова выразила обеспокоенность безопасностью российских туристов в стране.