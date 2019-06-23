Темы программы:
- Прямая линия с президентом: семнадцатый раз об одном и том же.
- Битва за 43-й округ: футболист Булыкин и актер Соколов против деятелей оппозиции на выборах в Мосгордуму.
- Любить по-русски: Тиндер, секс и ФСБ.
- "Бук" - убийца малазийского "Боинга", названы фамилии причастных к преступлению.
На прошедшей неделе Владимир Путин обещал дать чистую воду тюменскому поселку Каскар, россияне часто просят воды у президента.
Футболист Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов, сторонница Навального Любовь Соболь и лидер "Яблока" Сергей Мтрохин - всем нужны подписи избирателей, чтобы стать кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Сервис быстрых знакомств "Тиндер" (Tinder) в плену у ФСБ: чекисты хотят еще больше компромата - знать с кем, когда и как мы занимаемся сексом.
Прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне "ДНР" в связи с крушением рейса MH-17 в июле 2014.
Выступление российского депутата-коммуниста в парламенте Грузии как триггер политического кризиса.
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