Темы программы:

Прямая линия с президентом: семнадцатый раз об одном и том же.

Битва за 43-й округ: футболист Булыкин и актер Соколов против деятелей оппозиции на выборах в Мосгордуму.

Любить по-русски: Тиндер, секс и ФСБ.

"Бук" - убийца малазийского "Боинга", названы фамилии причастных к преступлению.

На прошедшей неделе Владимир Путин обещал дать чистую воду тюменскому поселку Каскар, россияне часто просят воды у президента.

Футболист Дмитрий Булыкин и актер Андрей Соколов, сторонница Навального Любовь Соболь и лидер "Яблока" Сергей Мтрохин - всем нужны подписи избирателей, чтобы стать кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Сервис быстрых знакомств "Тиндер" (Tinder) в плену у ФСБ: чекисты хотят еще больше компромата - знать с кем, когда и как мы занимаемся сексом.

Прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне "ДНР" в связи с крушением рейса MH-17 в июле 2014.

Выступление российского депутата-коммуниста в парламенте Грузии как триггер политического кризиса.

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