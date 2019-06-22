В гей-параде в Киеве примет участие колонна ЛГБТ-военных

Украинские военнослужащие примут участие в Марше равенства в Киеве в воскресенье. Об этом в своём фейсбуке написал бывший служащий добровольческого батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

По его словам, в колонне военнослужащих пройдут как минимум 15 человек, цитирует его украинский "Центр информации о правах человека". Но он рассчитывает, что на его призыв отзовутся больше участников.

"Марш проходит за наши и ваши права — за страну, где работает независимое судопроизводство, где правоохранительные органы защищают Право, где есть Равенство для всех, а с ним — равные возможности", — написал Пилипенко.

По словам бывшего военнослужащего, идея отдельной колонны для ЛГБТ-военных появилась у него после публичного камин-аута, который он сделал в прошлом году.