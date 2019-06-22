В гей-параде в Киеве примет участие колонна ЛГБТ-военных

Украинские военнослужащие примут участие в Марше равенства в Киеве в воскресенье. Об этом в своём фейсбуке написал бывший служащий добровольческого батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.
По его словам, в колонне военнослужащих пройдут как минимум 15 человек, цитирует его украинский "Центр информации о правах человека". Но он рассчитывает, что на его призыв отзовутся больше участников.
"Марш проходит за наши и ваши права — за страну, где работает независимое судопроизводство, где правоохранительные органы защищают Право, где есть Равенство для всех, а с ним — равные возможности", — написал Пилипенко.
По словам бывшего военнослужащего, идея отдельной колонны для ЛГБТ-военных появилась у него после публичного камин-аута, который он сделал в прошлом году.
- С 16 июня в Киеве проходит серия мероприятий о равноправии и инклюзивности под эгидой организации "КиевПрайд", в воскресенье акции завершатся гей-парадом Марш равенства в центре города. Организаторы рассчитывают, что в нём примут участие не менее 10 тысяч человек и пригласили на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского.
- Одновременно с ЛГБТ-маршем в центре города пройдёт акция его противников, отмечает РБК-Украина. 19 июня на ЛГБТ-активистов было совершено нападение у места, где проходят лекции в рамках "Прайда", сообщал канал 112.
- В 2018 году гей-парад в Киеве прошёл в пятый раз. В нём приняли участие, по разным оценкам, от двух до пяти тысяч человек. В городе произошли столкновения между радикальными националистами и охранявшей мероприятие полицией.
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