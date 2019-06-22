Власти Грузии опровергли сообщения о гибели одного из митингующих

Накал протестной активности в Тбилиси, судя по поступающим сообщеним, снизился. На площади перед зданием парламента значительно меньше протестующих, чем их было в предыдущие два дня.
Министерство здравоохранения Грузии опровергло появившиеся сообщения о смерти одного из манифестантов из числа тех, кто был ранен 20 июня во время столкновений с полицией в центре Тбилиси. Как пишет грузинское издание Agenda.ge, Русская редакция "Евроньюс", Лента.ру, REN TV и ряд других СМИ, сообщали, что один из участников протестов, после ранения в глаз, скончался в больнице.
Глава грузинского ведомства по оказанию помощи гражданам в чрезвычайных ситуациях Автандил Талаквадзе, также опроверг эти сведения и уточнил, что в больницах остаются 54 пострадавших, двое из них находятся в реанимационных отделениях.
Ранее сообщалось, что 290 чесловек получили ранения в ходе столкновений между полицией и демонстрантами в Тбилиси, из них 80 – полицейские.
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