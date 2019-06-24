ЦИК Украины не зарегистрировала кандидатов от партии Саакашвили

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатам от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. В ЦИК посчитали, что внеочередной съезд партии 10 июня, на котором утвердили избирательный список кандидатов, прошел в нарушение требований её устава. Комиссия намерена передать копии протоколов съезда для проверки в полицию.

Новый президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередные выборы в Верховную раду на 21 июля своим указом от 21 мая. Следовательно, считают в ЦИК, совет партии не мог рассматривать вопрос об участии "Движения новых сил" во внеочередных выборах 8 мая.

21 июня суд в Киеве вынес решение в пользу Михаила Саакашвили, разрешив бывшему президенту Грузии и экс-главе администрации Одесской области баллотироваться в депутаты Верховной рады на предстоящих выборах.

По закону, для того чтобы участвовать в выборах, кандидат должен последние 5 лет постоянно проживать на территории Украины. Формально Саакашвили не исполнил это требование, поскольку в феврале прошлого года после лишения украинского гражданства его депортировали из страны. Вернулся он только в мае нынешнего года, после того как Зеленский вернул ему гражданство. Саакашвили утверждал, что депортация была незаконной.

Центральная избирательная комиссия Украины пока зарегистрировала более 3300 кандидатов в депутаты Верховной рады. В ней также отказали представителям Коммунистической партии за пропаганду советской символики. Регистрация продлится до 25 июня.