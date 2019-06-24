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Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку

Мэр Челябинска Владимир Елистратов на акции в память о погибших при обрушении дома в Магнитогорске

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Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об отставке по собственному желанию. Депутаты городской думы её поддержали, сообщает Интерфакс.

Владимир Елистратов стал мэром Челябинска в феврале этого года при губернаторе Борисе Дубровском. Тогда его назначили главой города местные депутаты. Результаты этих выборов пытались оспорить в суде челябинские оппозиционеры.

В мае временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал подготовленную администрацией Челябинска концепцию развития общественного транспорта в городе. Он поручил мэрии её "полностью переделать" и пообещал "принять кадровые решения". После этого появились слухи о предстоящем увольнении Елистратова.

Сегодня Текслер подтвердил, что стал инициатором отставки мэра Челябинска. Он назвал Елистратова человеком из прежней команды, к которому нет доверия жителей. Челябинску необходимы изменения по всем направлениям, заявил врио губернатора, передает Интерфакс.

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