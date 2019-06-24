Власти Грузии изменят систему выборов в парламент

Правящая партия Грузии согласилась пойти на уступки участникам протестов и изменить систему выборов в парламент. В 2020 году парламентские выборы в Грузии пройдут по пропорциональной системе, то есть только по партийным спискам. Помимо этого в Грузии не будет избирательного барьера. Об этом объявил лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

По словам политика, это позволит пройти в парламент всем партиям, которых поддерживают избиратели. Смешанная система – по партийным спискам и мажоритарным округам – обычно даёт преимущество правящей партии, отметил он.

Изменить избирательную систему было одним из требований участников акций протеста, которые проходят в Тбилиси. Они также требуют отправить в отставку главу МВД Грузии, освобождения арестованных активистов и наказания тех, кто отдавал приказ жёстко разгонять митинги. В столкновениях демонстрантов с полицией сотни человек получили ранения, более 300 были задержаны.

Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России от партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество.

Гаврилов известен в Грузии тем, что в 2008 году, уже будучи депутатом Госдумы, голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Грузии эти территории считают оккупированными Россией.