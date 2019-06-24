Беглов договорился с Матвиенко, что она останется в Совфеде в случае его победы

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко войти в его команду и остаться сенатором от исполнительной власти города в случае победы Беглова на ближайших губернаторских выборах.

Матвиенко ответила согласием, сказав, что для неё "возможность и дальше служить городу - это великая честь", и она продолжит представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации "с большим удовольствием". Спикер Совфеда добавила, что вместе с Бегловым они будут приносить пользу "двойной тягой".

Валентина Матвиенко является сенатором от исполнительной власти Санкт-Петербурга с августа 2011 года. В апреле СМИ со ссылкой на неназванные источники в Кремле сообщали, что Матвиенко, которой исполнилось 70 лет, покинет Совет Федерации, а её место займёт глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Александр Беглов подал документы в избирательную комиссию для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга 1 июня. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать порядка 76 тысяч подписей жителей города. В четверг в штабе Беглова сообщили, что их сбор почти завершён.

Одновременно с этим петербургский штаб Алексея Навального опубликовал видео, на котором, как утверждается, сотрудники бюджетных организаций, пользуясь базой данных жителей Санкт-Петербурга, заполняют подписные листы за Беглова. В ответ врио губернатора назвал видеоролик провокацией и пообещал заявить на штаб Навального в правоохранительные органы.

В воскресенье заместителя главы штаба Навального Ольгу Гусеву задержала полиция. В тот же день её отпустили без предъявления обвинений.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.