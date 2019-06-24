Синод Православной церкви Украины не стал лишать Филарета епископского сана

24 июня на очередном заседании синода Православной церкви Украины (ПЦУ) были приняты ряд решений в связи с так называемым собором, созванным почетным патриархом Филаретом в минувший четверг. На соборе было объявлено о возрождении Киевского патриархата – церкви, которая была создана Филаретом и вошла в состав всего полгода назад образованной ПЦУ, получившей автокефальный статус.

"Принимая во внимание особые прошлые заслуги перед украинской православной церковью, констатируем, что почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако утрачивает канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", – говорится в заявлении по итогам синода.

Таким образом, синод ПЦУ отстранил Филарета от управления своими киевскими приходами, которые до собора 20 июня находились в его ведении. Все парафии и монастыри города Киева переподчинены митрополиту Киевскому Епифанию как "их непосредственному епархиальному архиерею". Решения собора, проведенного Филаретом, признаны недействительными и не имеющими конанических и юридических последствий.

Филарет, входящий в состав нынешнего синода ПЦУ, не присуствовал на заседании, на котором были приняты эти решения и не голосовал по ним. В решении по итогам синода говорится, что он может обратиться с письмом на имя предстоятеля Православной церкви Украины Епифания, в котором попросит о рассмотрении на соборе его будущего положения в ПЦУ.

– Мы видим, что поменялась политика и отношение к Филарету, –говорит религиовед Наталья Василевич. – К нему все-таки уважительно относились. Конечно, в тех рамках, которые давал томос. Он был включен в синод ПЦУ, ему были даны приходы. Я думаю, что чем больше он говорит о своем недовольстве, тем больше проблем он создает своим коллегам. Им, конечно, психологически было сложно принять дисциплинарные меры. Да, это Эдипов комплекс, я бы так сказала: нужно убить отца для того, чтобы вырасти. Епифанию (митрополит Киевский, глава ПЦУ. –​ РС) нужно расти, становиться на новую ступень церковной иерархии, церковного сознания.

По мнению Натальи Василевич, после синода ПЦУ можно ожидать решений от Вселенского патриархата:

– Скорее всего, в Константинопольской церкви произошедшее будет воспринято как враждебное деяние, направленное против единства православной церкви в Украине. И я думаю, что, скорее всего, определенные канонические санкции последуют также из Константинополя. Хотя не исключено, что , обращая внимание на почтенный возраст Филарета, его решение о возрождении Киевского патриархата будет проигнорировано, – говорит Наталья Василевич.

В заявлении синода ПЦУ говорится о ряде церковных санкций в отношении участников созванного Филаретом собора. Епископского сана лишены митрополит Иоасаф и викарный архиерей, епископ Валуйский Петр из Белгородско-Обоянской епархии, расположенной в России. Архимандриту Андрею (Маруцаку) и иеромонаху Илье (Зеленскому) запрещено служение с возможностью снятия церковных санкций.