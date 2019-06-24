Кремль опять наказывает своих

Можно ли считать адекватной реакцией на события в Грузии отмену авиасообщения между Москвой и Тбилиси? Разговор о том, что на самом деле стоит за путинскими решениями. Участвуют: политик Николай Рыбаков, писатель Александр Эбаноидзе, журналисты Гоча Гварамиа, Георгий Кобаладзе. Акакий Микадзе. Ведущая Елена Рыковцева.

Звоните в прямой эфир начиная с 19.05 по номеру

8-800-200-22-12