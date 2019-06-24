Верховный суд США защитил слово FUCT и другие "неприличные" бренды

Верховный суд США в понедельник отменил запрет на использование торговых марок или надписей, значение и смысл которых связан с нарушением так называемых норм приличия, сообщает Reuters. При рассмотрении дела о бренде одежды, в котором применяется двусмысленное слово, суд постановил, что действующий закон нарушает конституционное право на свободу слова.

Постановление Верховного суда направлено против администрации президента США Дональда Трампа, которая защищала закон, действовавший с 1905 года. В то же время оно защищает права дизайнера из Лос-Анджелеса Эрика Брунетти, который подвергся критике со стороны Трампа, и ведомства по охране торговых брендов. Название бренда создателя уличной одежды звучит как "факт" (в оригинале FUCT), что на слух воспринимается двусмысленно из-за глухого звука "т" в конце словам.

Судьи Верховного суда, таким образом, поддержали постановление суда низшей инстанции, принятое в 2017 году, которое квалифицировало действующий закон как нарушение первой поправки к Конституции США. Поправка гарантирует гражданам США свободу слова. Постановление Верховного суда США также отменяет право государственных служащих запрещать федеральную регистрацию торговых марок, в которых используется жаргон или изображения сексуального характера.

Администрация Трампа предупреждала, что отмена действующих запретов приведёт к широкому использованию на рынке жаргонной лексики и картинок сексуального содержания.