"Нашли палочку Онищенко": Рунет о судьбе грузинских вин в России

Где-где, а в любом конфликте России с Грузией есть очень предсказуемые шаги: Роспотребнадзор ужесточает контроль качества грузинских вин.

Евгений Руденко:

От русофобских протестов в Тбилиси грузинскому вину срочно "поплохело"

Евгений Цвиленев:

Во! Роспотребнадзор ставит диагноз! Грузины испытывают острый приступ "русофобии" и "антиобщественного" поведения перепив палёного бухла!

Алексей Александров:

Я, кстати, тоже заметил что-то странное с грузинским вином. Когда я был совсем юн, я пьянел с одного бокала грузинского. А сейчас нужно минимум полбутылки.

Владимир Корниенко:

Вчера выпил грузинского вина, а сегодня оказалось, что Роснепотреб нашёл в грузинских винах, что-то непереварИмое для российского человека. Теперь, как Бари Алибасов тоже, видимо, впаду в кому. Но ненадолго. Есть ещё неоконченные дела. И много. Да и допить надо. Ещё две бутылки в холодильнике. Не пропадать же добру.

Алексей Меринов:

Как же прекрасно, что зорко стоят на страже наши органы, неиспорченные этим ядом.

Ну, за опрятность в быту

Виктор Шендерович:

Дух Онищенко сошел таки на них

Ганна Оганесян:

Буду судиться с Роспотребнадзором! Несколько лет я травилась грузинским вином, а они ничего не проверяли, позволяя мне медленно гибнуть! Теперь опомнились, грузинское вино - самый прямой путь в крематорий. Ну нет, молча гибнуть не буду! В суд!

Евгения Розвизева:

Совсем туго с креативом. Качество грузинских резко ухудшилось, а крымских, надо полагать, улучшилось. Столь же внезапно.

Елена Чекалова:

Как же это все обрыдло и достало: уже наш Роспотребнадзор не устраивает качество грузинского вина. Однако же все лучшие рестораны мира сегодня ставят в свои карты грузинские вина - у некоторых появились даже целые разделы Грузии . Недавно мы с мужем сидели открыв рот от удивления: в Clove Club , одном из самых известных ресторанов Лондона, сомелье нам объяснял разницу между винами Кахетии и Имеретии. говорил, что не устаёт поражаться, как с каждым годом растёт качество грузинских вин. Ни одной позиции российских вин в лучших ресторанах мира нет и в помине.

Елена Штейн:

Как же это все невыносимо глупо.

Вот смотрите, когда в 2006 году обнаруживали что-то там в грузинском вине, это было вино с винзаводов советского еще образца, ориентированных строго на внутренний (СССР) рынок. Каким оно было тогда, честно сказать, не помню, думаю, что не особо хорошим.

Прошло 13 лет. В Грузии возрождены не вековые, тысячелетние! традиции виноделия, есть совместные производства, есть передовые технологии, есть современное и суперсовременное оборудование, есть традиционные домашние марани.

Вино стало известно в мире. Медалей со всех концов света куча, в дорогих ресторанах по всем странам разделы грузинских вин, выставки грузинского виноделия во Франции, в рамках туристических выставок - по миру, визиты сомелье от Японии до Америки в саму Грузию.

И тут весь такой заботливый Роспотребнадзор: качество, говорит, ухудшилось.

Понимаете да, у нас такие неподкупные эксперты, что весь мир тихо с них ржет. Если, конечно, эта новость не сугубо внутреннего пользования.

Какое-то мелкое пакостничество, сродни плевку в тарелку с супом.

Василий Аленин:

Как только Путин закрыл полеты в Грузию, один из наших корреспондентов решил провести эксперимент – зашел на следующий день в магазин и посмотрел в винном отделе на полку с грузинским вином.

И обнаружил, что она почти пуста. В отличие от соседних полок. Видно, наши опытные граждане быстро скумекали, что нужно сделать запас. А то вскоре может обнаружиться, что вино у Грузии снова не того качества.

И, натурально, сегодня – бах! Роспотребнадзор оперативно сообщает, что качество грузинского вина за последние 5 лет упало в 3 раза. Наверное, сразу после захвата Крыма, резко стало падать. Какое невероятное совпадение – объявить об этом именно сейчас! И сообщить, что Роспотребнадзор усиливает контроль за качеством вина из Грузии.

Дальнейшая «дорога вечной дружбы» понятна.

Никита Алексеев:

Правильно. Надо опять заняться импортозамещением этого вина, про которое Наше Всё Пушкин писал, что оно часто не уступает лучшим винам из Бордо.

У нас вообще-то есть давнее умение делать кахетинские вина из свеклы и других подручных виноматериалов, оно развивалось со времен царя-батюшки и до крушения социализма. Но полностью оно не потеряно, и отличное у нас будет "саперави".

Но на вине останавливаться ни в коем случае нельзя. Надо еще импортозаместить грузинскую чурчхелу настоящей нашей, полезной для здоровья, сделанной из клюквы в Воркуте.

Антон Орехъ:

Я все-таки жду, когда начнутся облавы на рынках. Потому что когда мы смотрели это кино в прошлый раз, облавы были – причем, грузинских торговцев почему-то искали там, где их отродясь не видали. А так основные части плана по принуждению Грузии к миру выполнены: авиасообщение запретили, вино пить нельзя.

Грузинские вина вернули в магазины пять лет назад, они занимали там большие полки, народ, ностальгировавший по старым временам, пил их с удовольствием, для прочих это была неплохая альтернатива более дорогому импорту. Было вино получше, было похуже, но мы даже не подозревали, что все эти годы, прямо с момента реабилитации, качество напитков из Грузии неуклонно снижалось, причем, у всех подряд поставщиков и вот именно теперь, в июне 2019 года, качество упало до такой степени, что пить это дальше стало невозможно!

Но жизнь богата совпадениями. Критическая точка достигнута именно в тот момент, когда феерические выступление православного коммуниста Гаврилова, всколыхнуло старые грузино-российские обиды. И глаза широко открылись! Вино превратилось в бормотуху, авиалайнеры стали кукурузниками, а грузины обернулись русофобами. И как-то так само это всё вышло и как-то так само это всё совпало. Да, чуть не забыл! «Боржоми»! Ведь наверняка все эти годы качество минеральной воды из Грузии неуклонно снижалось. И мы видели, что протестующие даже делали из бутылок «Боржоми» коктейли Молотова – надо ли нам ввозить и дальше в страну напиток, который становится орудием экстремистов?

Опять же поддержим наших водоносов, наших виноделов, крымчан подбодрим. В Крым туризм подхлестнем – а то в этой Грузии в последнее время всем словно мёдом намазано. Едут и едут в страну, управляемую из Вашингтона за ниточки. Даже не в Абхазию с Южной Осетией – а именно в Грузию едут. Единственное, до чего пока еще не дошло по непонятной причине – грузин не записали в фашисты. Своего Бандеры у них, конечно, не было и немцы до Грузии в войну не дошли, но зря, что ли Саакашвили в Киеве? Напрасно, что ли именно эти две страны так рвутся в НАТО? Впрочем, Кадыров же напомнил грузинам, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров, так что пусть не хорохорятся слишком сильно-то.

Журнал "Красная бурда":

Грузинские вина, разрешённые к ввозу в Российскую Федерацию

«Разрешони»

«Сильнождали»

«Перетерпели»

«Дождалеши»

«Удовлетворили»

«Потребнадзордали»

«Онищенквара»

«Винакубани»

«Молдавани»

«Москвареули»

«Длярязани»

«Дляказани»

«Дляназрани»

«Начхала»

«Загаражани»

«Намешали»

«Буржуази»

«Медальнамедали»

«Ценузабыли»

«Васабманули»

«Угостили»

«Чопилизнали»

«Причиндали»

«Афродизиани»

«Хорошоба»

«Подсациви»

«Полстакани»

«Самизахотели»

«Охкакпожалеши»

«Опохмели»

«Кривопереули»

«Дядивани» («Чехиантони»)

«Акварели»

«Гуаши»

«Карандахи»

«Парацетомоули»

«Бактериани»

«Нурофени»

«Грамицидини»

«Антибиони»

«Обкуриани»

«Хахачтоба»

«Чтокрестьяни»

«Тоиобезьяни»

К ввозу в Россию разрешено также грузинское пиво сортов «Жигулиани», «Бархатниани», «Балтикиани», «Сибирикорони», «Хайнекиани», «Гёссериули», «Ёршмура», и грузинская газированная вода «Кокаколи», «Пепсны», «Байкалоба», «Дюшесуани» и «Буратиони».

Конечно, в комментариях можно найти не только хвалу грузинским винам!

Евгений Зиновьев:

Не, оно понятно, что, раз пошла такая пьянка, то одним запретом авиаперелетов дело не ограничится (сейчас, чего доброго, и в Боржоми какое-нибудь непотребство найдут). Но в случае с вином я не могу не согласиться с нашим Рос(не)потребнадзором - то, что продают в России под видом грузинского вина, не идет ни в какое сравнение с тем, что продают под такими же марками в Грузии. И сотрудники завода KTW, который среди прочих упоминается в только что опубликованном релизе РПН, признавались в разговоре, что изобилие подделок портит их репутацию. Помню, как несколько месяцев назад я увидел в "Пятерочке" вина от производителя Tbilvino, которые всегда привозил из Грузии. Бутылка "Мукузани" стоила рублей 500. Обрадовался, купил и пришел с ней на день рождения к хорошему человеку. Какой же был стыд, когда из горлышка вместо густого тянущегося вина потекла явно разбавленная (или порошковая) жидкость, сквозь которую даже можно было смотреть. С тех пор зарекся брать грузинское вино в России, чтобы не разочаровываться. Грузинское - только в Грузии.

Максим Усачов:

Я, честно говоря, не совсем понимаю, почему сейчас в ФБ поднялась волна сообщений о ценности грузинского вина и неразумности бойкота киндзмараули. Нет, откровенно говоря, мне нравятся грузинские вина. И опять же, положа руку на сердце, я считаю их переоценёнными. Как минимум в два раза. Но я вполне понимаю идею бойкота как такового. Это вполне цивилизованная реакция общества на упсы в международной политике. Своеобразный аналог погромов. Просто погромы – это варварство. А бойкоты даже весело. Например, американцы в 2003 году решили бойкотировать французские товары… Причина, на самом деле, смешная. Французы не оценили вторжение в Ирак (помните, пробирку Колина Пауэлла?) и что-то слишком сильно развонялись по этому поводу. В результате продажи товаров из Франции упали на четверть, а тур поток упал на 40%. А вот Австралия после Фукусимы решили, что японские товары радиоактивные и официально запретили все японское. Китайцы совсем недавно решили бойкотировать конкретный бренд – Dolce & Gabbana. Любимые мною дизайнеры просто перегнули палку в своей рекламе, а китайцы вдруг ее увидели (проклятый интернет) и обиделись. Мужикам пришлось извиняться. Но больше всего меня прикалывал бойкот на Украине в 2014 году. Особенно с учетом того, что против бойкота высказываются украинские аккаунты. Так вот, нацики вдруг объявили, что против всего российского в украинских магазинах. Кто-то подался, не без этого. Но вот Привоз только ассортимент расширил. Пришлось блокаду через правительство проводить. Кстати, мы с женой «рошен» все еще не жрем, путь сдохнут

Иван Преображенский:

Давно не пью грузинское вино. Считаю хорошее грузинское вино неконкурентноспособным по соотношению цена-качество от слова совсем.

Но все эти дешевые трюки про Роспотребнадзор считаю безобразным свинством. Эти ребята должны заниматься здоровьем россиян, а их заставляют подписываться под политическими решениями.

Если Кремль вводит санкции, пусть делает это открыто и всю внутриполитическую ответственность за это берет на себя. А экспертов оставит в покое, пусть они качеством продуктов реальным занимаются и охраной здоровья россиян.

Сколько можно присваивать государство. Хорошо бы какие-то именно общественные организации иск подали. Просто, чтоб эту тему можно было публично пообсуждать. Понятно, что этот "суд" нельзя выиграть.

Методичка:

Честнее объявить открытые санкции, а не прятаться за справками Роспотребнадзора.

Александр Гольц:

У Владимира Путина есть гигантское преимущество перед его иностранными «контрпартнерами». У него есть важный ресурс, которого у других глав государств (кроме разве что Ким Чен Ына) нет. В случае любых внешнеполитических затруднений главный российский начальник всегда может разбомбить Воронеж.

Приняли в Вашингтоне «закон Магнитского» — а мы в ответ не позволим им, гадам, усыновлять наших сирот-инвалидов, пусть во имя Отчизны тихо перемрут в детдомах. Ввели западные страны из-за аннексии Крыма санкции — тут же запретим россиянам потреблять сыры и колбасы «из-за бугра». Неча, пусть сычужный продукт жрут. Только что в ответ на протесты в Тбилиси (грузинам почему-то не понравилось, что православный коммунист из российской Госдумы сел в кресло спикера парламента) Владимир Путин ввел запрет на авиасообщение с этой страной. Чем испортил летний отдых 150-200 тысячам россиян. Отечественные авиакомпании и турфирмы подсчитывают миллионные убытки. Но в Кремле не привыкли скаредничать, когда речь идет о национальной гордости великороссов.

Говорят, что в ближайшее время Роспотребнадзор в очередной раз обнаружит в грузинских винах и «Боржоми» вредные примеси и даже яды и, исключительно для укрепления здоровья подведомственного населения, запретит их ввоз в Россию. С полок книжных магазинов вновь исчезнут томики грузинских авторов, а менты начнут усиленно проверять документы у выходцев из солнечной республики.

Все это мы уже проходили. У главного начальника страны есть много возможностей для нанесения ущерба подведомственному населению с целью наказания зарубежных недругов.