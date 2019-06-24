Черкесский общественник сообщил, что ему подбросили наркотики

Глава черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоков заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов подбросили ему наркотики и под угрозами заставили дать показания. Об этом он рассказал в понедельник в Верховном суде Кабардино-Балкарии во время апелляции на свой арест, сообщает "Мемориал".

По словам активиста, в начале июня его машину остановили сотрудники автоинспекции. После этого подъехали два черных автомобиля, из которых вышли неизвестные в масках и повалили его на землю. Кочесокову якобы заявили, что либо он выполняет все требования сразу, либо его отвезут в отдел полиции, где "желаемого будут добиваться любыми средствами".

Активист согласился выполнять требования. Неизвестные в масках положили один пакетик с наркотиками в карман его брюк, а другой под сиденье его машины. После чего на место приехал сотрудник полиции с понятыми, изъял упаковки с наркотическими веществами и заставил Кочесокова открыть их своими руками. Активисту предоставили адвоката по назначению, но не дали с ним поговорить наедине.

Кочесокова обвиняют в хранении наркотических веществ в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

За несколько недель до задержания активист провёл в Нальчике круглый стол, на котором резко критиковались действия федеральных властей. После этого к родственникам Кочесокова приходил некий чиновник с "предложением" снизить гражданскую активность.