"Кокаиновый король Милана" бежал из тюрьмы в Монтевидео

Из тюрьмы в Монтевидео, столице Уругвая, бежал босс итальянской мафии, "кокаиновый король Милана" 53-летний Рокко Морабито. Как объявил глава МВД Уругвая, итальянец ожидал экстрадиции на родину. Вместе с ним побег совершили ещё трое заключённых, ожидавших экстрадиции в Бразилию и Аргентину. Все четверо воспользовались для побега дырой в крыше тюремного здания, сообщает британская газета The Guardian.



Морабито, 23 года скрывавшийся от правосудия, был арестован в сентябре 2017 года в дорогом отеле в Монтевидео вместе со своей женой, гражданкой Анголы.



Гангстер, приговорённый заочно в Италии к 30 годам тюремного заключения, разыскивался полицией с 1994 года после попытки ввоза в Италию из Бразилии около тонны кокаина, стоимостью более 7 с половиной миллионов долларов.



Глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал недопустимым то обстоятельство, что преступник такого уровня смог бежать из уругвайской тюрьмы, где ожидал экстрадиции в Италию. Сальвини заявил, что потребует объяснений от правительства Уругвая и продолжит розыск Морабито, "где бы он ни находился".