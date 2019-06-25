ПАСЕ пригласила Россию принять участие в июньской сессии

Парламентская ассамблея Совета Европы после почти девяти часов обсуждения приняла резолюцию, которая позволяет российской делегации вернуться к работе в ПАСЕ. Документ поддержали 118 депутатов, 62 проголосовали "против", 10 человек воздержались.

Принятая резолюция вносит поправки в регламент ПАСЕ и исключает возможность лишать любую делегацию права голоса, даже если полномочия членов делегации оспариваются или пересматриваются. Они также не могут быть лишены права на выступление и права на представительство в ассамблее и относящихся к ней структурах..

Таким образом, сегодня российская делегация, которая уже прибыла в Страсбург, сможет принять участие в работе ассамблеи, а 26 июня будет голосовать на выборах нового генерального секретаряПАСЕ, который сменит Турбьёрна Ягланда и вступит в должность осенью этого.

Против возвращения России в ПАСЕ выступает Украина. После голосования глава украинской делегации Владимир Арьев написал в фейсбуке: " ПАСЕ в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору". "Позор", - добавил он. Глава комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции сказала Интерфаксу, что украинская делегация не видит себя в одном зале с россиянами. В этой ситуации Украина приостановит своё участие в летней сессии ПАСЕ.

Права России в Парламентской ассамблее Совета Европы ограничивали дважды в 2014 и 2015 годах за аннексию Крыма и поддержку вооружённых сепаратистов на востоке Украины. Российскую делегацию лишили права голоса, а также права участвовать в выборах руководства ПАСЕ, судей ЕСПЧ и главы комиссии по правам человека. . В 2016 году Москва заявила о бойкоте ПАСЕ, а год спустя прекратила платить взносы за членство в Совете Европы. На сегодняшний день долг России перед Советом Европы составляет 75 миллионов евро. Собирается ли Москва уплатить задолженность после возвращения в ПАСЕ, не сообщается.