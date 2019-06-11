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Дороги к свободе

Вернется ли Россия в ПАСЕ? Эфир в 20:32

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Россия и ПАСЕ: санкции и последствия

Возвратится ли российская делегация в ПАСЕ? Что собираются предпринимать в Киеве? Виталий Портников беседует с народным депутатом Украины Бориславом Березой и главным редактором проекта «Newsader» Александром Кушнарем. Эфир в 20:32.

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