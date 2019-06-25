Корабль "Союз МС-11" с международным экипажем вернулся на Землю

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-11" приземлился на территории Казахстана рано утром во вторник. На его борту находилиськанадский астронавт Давид Сен-Жак, российский космонавт Олег Кононенко и американская астронавтка Энн Макклейн.

Кононенко, Сен-Жак и Макклейн провели на Международной космической станции 204 дня. Они прибыли на МКС 3 декабря 2018 года на космическом корабле "Союз МС-11". Этот запуск стал первым после аварии "Союза" 11 октября. Тогда через две минуты после запуска ракеты-носителя возникла нештатная ситуация. В результате экипаж – Алексей Овчинин и Ник Хейг - совершил аварийную посадку.

На МКС продолжит работу экипаж 60-й экспедиции в составе командира россиянина Алексея Овчинина и астронавтов США Кристины Кох и Ника Хейга. В начале июля к ним присоединятся российский космонавт Александр Скворцов, астронавт НАСА Эндрю Морган, а также астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано.