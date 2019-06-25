Власти Мьянмы лишили доступа в интернет мусульман-рохинджа

Власти Мьянмы лишили доступа в интернет более миллиона человек, проживающих в штате Ракхайн. Этот регион населён мусульманами из этнической группы рохинджа. Уже долго время они сражаются с правительственными войсками. Из-за преследований за последние два года из штата Ракхайн в соседнюю Бангладеш бежали более 750 тысяч рохинджа. ООН квалифицировала преследования как геноцид.

Блокировка интернета в штате Ракхайн продолжается как минимум с 21 июня. Жители региона заявляют о нарушении их права на свободный доступ к информации. Однако министерство связи Мьянмы не говорит, когда снимет блокировку. В ведомстве заявили лишь, что это произойдёт, "когда в регионе восстановится мир и порядок".

СМИ отмечают, что решение об ограничении доступа к интернету в Ракхайне приняла глава правительства Аун Сан Су Чжи, лауреат Нобелевской премии мири за 1991 год. В ООН заявили, что блокировка интернета для мусульман-рохинджа может быть прикрытием "грубых нарушений прав человека" в регионе.