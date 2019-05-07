В Мьянме освободили по амнистии двух журналистов Reuters

В Мьянме освободили по амнистии двух журналистов агентства Reuters, осуждённых на семь лет тюрьмы по обвинению в нарушении закона о государственной тайне. Ва Лон и Сое Оо были арестованы в декабре 2017 года во время работы над материалом об убийствах мусульман в стране и провели в заключении более пятисот дней.

Главный редактор Reuters Стивен Адлер поприветствовал освобождение журналистов, подчеркнув важность свободы прессы, символами которой стали его коллеги. Ва Лон покидая тюрьму заявил, что ему не терпится снова приступить к работе.

Освободить Ва Лона и Сое Оо требовали в ООН, Евросоюзе и ряде международных организаций. В апреле Верховный суд Мьянмы оставил в силе вынесенный им приговор. Это решение раскритиковали в Международном комитете защиты журналистов.