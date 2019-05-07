В Мьянме освободили по амнистии двух журналистов Reuters

В Мьянме освободили по амнистии двух журналистов агентства Reuters, осуждённых на семь лет тюрьмы по обвинению в нарушении закона о государственной тайне. Ва Лон и Сое Оо были арестованы в декабре 2017 года во время работы над материалом об убийствах мусульман в стране и провели в заключении более пятисот дней.
Главный редактор Reuters Стивен Адлер поприветствовал освобождение журналистов, подчеркнув важность свободы прессы, символами которой стали его коллеги. Ва Лон покидая тюрьму заявил, что ему не терпится снова приступить к работе.
Освободить Ва Лона и Сое Оо требовали в ООН, Евросоюзе и ряде международных организаций. В апреле Верховный суд Мьянмы оставил в силе вынесенный им приговор. Это решение раскритиковали в Международном комитете защиты журналистов.
- В августе 2017 года исламисты из группировки Армия спасения рохинджа Аракана напали на сотрудников полиции Мьянмы и убили несколько человек. В ответ правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн на севере страны. В регионе начались преследования местных мусульман-рохинджа, около 650 тысяч из них вынуждены были бежать в соседний Бангладеш.
- Ва Лон и Сое Оо расследовали причастность военных к убийству десяти мусульман на севере Ракхайна. Расследование было доведено до конца после ареста журналистов, в тексте указывается на причастность армии к преступлению и записаны свидетельские показания участников расправы над мусульманами. В апреле материал был удостоен Пулитцеровской премии.
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