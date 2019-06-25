Владельцем особняка генерала ФСБ Дорофеева стала "Российская Федерация"

Росреестр изменил информацию об особняке генерал-полковника Алексея Дорофеева, главы управления ФСБ по Москве и Московской области. Теперь владельцем дома в подмосковном посёлке "Лесная бухта" вместо Дорофеева указана "Российская Федерация". При этом номер государственной регистрации и дата права собственности совпадают.

На изменения в выписке Росреестра обратили внимание "Новая газета" и "Собеседник". По данным изданий, "Российская Федерация" теперь указана в качестве владельца ещё одного участка в "Лесной бухте" – дома Марата Медоева, который является помощником Дорофеева.

Росреестр внёс эти изменения после того, как было опубликовано совместное расследование "Новой газеты", издания Baza и российского отделения организации "Трансперенси Интернешнл". В публикации утверждалось, что особняки главы управления ФСБ Дорофеева и его помощника Медоева стоят не менее 65 миллионов рублей каждый.

СМИ связывают Дорофеева и Медоева с преследованием журналиста Ивана Голунова. Их имена упоминаются в готовящемся расследовании Голунова о похоронном бизнесе в Москве и Московской области. В начале июня журналист был задержан по подозрению в попытке сбыта наркотиков. После того, как за Голунова вступили его коллеги, дело против него закрыли.