В Петербурге ФСБ задержала активиста, проведшего 2 года в колонии

В Санкт-Петербурге задержали активиста Владимира Тимошенко, который провёл два года в колонии из-за поста в социальной сети "ВКонтакте". По данным правозащитника Павла Чикова и адвоката Виталия Черкасова, задержание проводили люди, представившиеся сотрудниками ФСБ из Великого Новгорода. Они запретили активисту позвонить жене, после чего приехали к ней домой и опросили.

Тимошенко вменяют призывы к экстремистской деятельности. Они якобы содержались в посте, опубликованном раньше записи, из-за которой активист был осуждён в 2017 году по статье о возбуждении ненависти.

Тогда следствие утверждало, что Тимошенко, находясь в колонии, продиктовал своей жене по телефону сообщение, позднее опубликованное на его странице во "ВКонтакте". В нем говорилось о "ситуации на Украине", "силовом репрессивно-карательном аппарате" России и ее президенте.

В 2018 году Санкт-Петербургский городской суд оставил приговор Тимошенко без изменений. Его адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека.