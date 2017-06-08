Петербург: заключенного судят за заявление с критикой властей

В Санкт-Петербурге заключенного колонии будут судить по статье о возбуждении ненависти к представителям власти, сообщает адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

По версии следствия, 44-летний Владимир Тимошенко, отбывая наказание в колонии, продиктовал своей жене по телефону сообщение, позднее опубликованное на его странице в социальной сети "ВКонтакте". В нем говорится о "ситуации на Украине", "силовом репрессивно-карательном аппарате" России и ее президенте.

Обвинение настаивает, что заявление Тимошенко является возбуждением ненависти к социальной группе "чиновники". Черкасов, представляющий интересы обвиняемого, настаивает, что чиновников невозможно выделить в социальную группу, а его подзащитного нельзя наказывать за выражение мнения в интернете.