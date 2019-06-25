Житель Чечни Алхазур Барзаев публично отрёкся от сына, убитого у резиденции главы республики Рамзана Кадырова в центре Грозного. Его прокляли близкие родственники. Такой материал показал накануне республиканский государственный канал, пишут "Кавказ.Реалии".

В материале канала "Грозный" Алхазур Барзаев благодарит сотрудников правоохранительных органов, убивших его сына. 21-летний Ахмед Барзаев был застрелен сотрудником Росгвардии 23 июня во время нападения на пост ДПС.

"Я отец этого парня. Мы опозорены перед республикой, перед людьми, перед всем миром, — цитирует выступление Алхазура Барзаева "Кавказский узел". Мои двоюродные братья, мои братья, мои дяди, все мы пришли сюда... Пусть не простит его Всевышний. Бросьте его в какую-нибудь выгребную яму, и хватит, у меня дома нет траура. Не выражайте мне слов соболезнования [...] Он не мой сын, он оказался не моим сыном, а грязным существом, шайтаном оказался".