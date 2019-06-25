Житель Чечни Алхазур Барзаев публично отрёкся от сына, убитого у резиденции главы республики Рамзана Кадырова в центре Грозного. Его прокляли близкие родственники. Такой материал показал накануне республиканский государственный канал, пишут "Кавказ.Реалии".
В материале канала "Грозный" Алхазур Барзаев благодарит сотрудников правоохранительных органов, убивших его сына. 21-летний Ахмед Барзаев был застрелен сотрудником Росгвардии 23 июня во время нападения на пост ДПС.
"Я отец этого парня. Мы опозорены перед республикой, перед людьми, перед всем миром, — цитирует выступление Алхазура Барзаева "Кавказский узел". Мои двоюродные братья, мои братья, мои дяди, все мы пришли сюда... Пусть не простит его Всевышний. Бросьте его в какую-нибудь выгребную яму, и хватит, у меня дома нет траура. Не выражайте мне слов соболезнования [...] Он не мой сын, он оказался не моим сыном, а грязным существом, шайтаном оказался".
- Нападение на пост ДПС рядом с резиденцией Рамазана Кадырова произошло вечером 23 июня в центре Грозного. По версии следствия, 21-летний Ахмед Барзаев приехал на каршеринговой машине к посту и там напал с ножом на инспектора ДПС. После этого он два раза выстрелил в сотрудника Росгвардии, попытавшегося вступиться за полицейского. Тот в ответ его застрелил.
- Ответственность за это взяла на себя запрещённая в России террористическая группировка "Исламское государство", - сообщает мониторящая сообщения джихадистов группа SITE Intelligence Group. Группировка не представители каких-либо доказательств причастности к событию.
- В апреле несколько живущих в Чечне родственников публично отреклись от скрывающегося в Польше блогера Тумсо Абдурахманова, критиковавшего отца главы республики - Ахмата Кадырова. В январе 2017 от сына отрекался отец чеченца Магомеда Рашидова, который, по версии властей, руководил нападением на полицейских в Шали, напоминает "Кавказский узел".
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