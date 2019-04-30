Родственники отреклись от блогера за критику Ахмата Кадырова

Несколько родственников публично отреклись от чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, неоднократно критиковавшего власти республики и её первого президента Ахмата Кадырова. Об этом сообщает издание "Кавказский узел".
Ролик опубликовал у себя в Телеграме сам Абдурахманов, заявив, что 26 апреля его родственников заставили на камеру отказаться от него и пообещать, что в случае убийства блогера они не будут мстить. По словам Тумсо Абдурахманова, на видео его 84-летний родной дядя и двое двоюродных.
Родственники блогера критикуют его высказывания, а также утверждают, что их никто не заставлял отрекаться. "Если эти хотят, то пусть убьют его, пусть сделают что хотят", – говорит один из них.
Правозащитники считают, что слова родственников блогера лишь говорят в пользу версии об оказанном на них давлении. Об этом, в частности, заявила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.
- В марте председатель парламента Чечни Магомед Даудов объявил "кровную месть" покинувшему Россию блогеру Тумсо Абдурахманову. Тот назвал Ахмата Кадырова "никем" и "предателем чеченского народа". При этом председатель чеченского парламента уточнил, что убивать блогера не будут. Даудов также пообещал встретить Абдурахманова "с цветами" в аэропорту, когда того "выдворят из Польши".
- В пресс-службе главы Чечни Рамзана Кадырова, в свою очередь, утверждали, что переводчик намеренно исказил слова Даудова. Тот якобы не говорил про "кровную месть", а заявил, что призовёт блогера к ответу за клеветнические высказывания в адрес Ахмата Кадырова.
- В России Абдурахманова обвиняют в участии в незаконных вооружённых формированиях в Сирии. Сам он настаивает, что его преследование в России связано с конфликтом с Исламом Кадыровым – двоюродным братом и бывшим главой администрации руководителя Чечни Рамзана Кадырова. Абдурахманов утверждает, что в Сирии никогда не был. В 2015 году блогер бежал в Польшу и несколько раз просил предоставить ему политическое убежище.
- Правозащитная организация Amnesty International призвала Польшу отменить экстрадицию Абдурахманова в Россию. Правозащитники уверены, что возвращение в страну грозит ему пытками и несправедливым преследованием.
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