Родственники отреклись от блогера за критику Ахмата Кадырова

Несколько родственников публично отреклись от чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, неоднократно критиковавшего власти республики и её первого президента Ахмата Кадырова. Об этом сообщает издание "Кавказский узел".

Ролик опубликовал у себя в Телеграме сам Абдурахманов, заявив, что 26 апреля его родственников заставили на камеру отказаться от него и пообещать, что в случае убийства блогера они не будут мстить. По словам Тумсо Абдурахманова, на видео его 84-летний родной дядя и двое двоюродных.

Родственники блогера критикуют его высказывания, а также утверждают, что их никто не заставлял отрекаться. "Если эти хотят, то пусть убьют его, пусть сделают что хотят", – говорит один из них.

Правозащитники считают, что слова родственников блогера лишь говорят в пользу версии об оказанном на них давлении. Об этом, в частности, заявила глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.