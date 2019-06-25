Гендиректор Аэрофлота впервые публично прокомментировал авиакатастрофу самолёта "Сухой Суперджет 100" (SSJ 100) в аэропорту Шереметьево. "МАК опубликовал предварительный отчет катастрофы, к нам много вопросов, и у нас много вопросов", – заявил Виталий Савельев, выступая на годовом собрании акционеров компании, передаёт газета "Ведомости".

Жертвами катастрофы с участием SSJ 100 стал 41 человек. Самолёт принадлежал Аэрофлоту. После вылета из московского аэропорта Шереметьево в лайнер отечественного производства попала молния. Экипаж совершил аварийную посадку, во время которой самолёт несколько раз ударился о полосу и загорелся. Спастись удалось 37 пассажирам.

Предварительной версией катастрофы является человеческий фактор. Версию о технических неполадках в самом дорогом российском самолёте власти отрицают.