В правительство Хабаровского края, где собирают "Сухой Суперджет 100", поступило официальное заключение Росавиации о том, что потерпевший катастрофу в Шереметьеве самолёт находился в идеальном техническом состоянии, а приоритетной версией крушения называется "человеческий фактор". Об этом сообщил губернатор края Сергей Фургал.
По словам чиновника, самолёт был на 100% исправен, но пилоты "по неопытности или на нервном срыве" совершили ряд ошибок: садились на высокой скорости под неправильным углом. В итоге стойки шасси пробили топливные баки, и начался пожар.Фургал подчеркнул, что о сворачивании проекта "Сухой Суперджет" "не может быть и речи". Наоборот, по словам губернатора,его планируют расширять, а сам самолёт модернизировать.
- Вечером 5 мая в московском аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу пассажирский самолёт "Сухой Суперджет", выполнявший рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Мурманск. Погиб 41 человек.Спастись удалось 37 пассажирам.
- По версии следствия, причиной катастрофы стали ошибки пилотов после того, как в самолёт ударила молния – на борту включился режим прямого управления полетом, и бортовой компьютер перестал корректировать действия экипажа.
- Накануне Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, куда входит более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, призвала Министерство транспорта России провести проверку систем самолёта "Сухой Суперджет 100" на надёжность.
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