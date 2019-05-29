В правительство Хабаровского края, где собирают "Сухой Суперджет 100", поступило официальное заключение Росавиации о том, что потерпевший катастрофу в Шереметьеве самолёт находился в идеальном техническом состоянии, а приоритетной версией крушения называется "человеческий фактор". Об этом сообщил губернатор края Сергей Фургал.

По словам чиновника, самолёт был на 100% исправен, но пилоты "по неопытности или на нервном срыве" совершили ряд ошибок: садились на высокой скорости под неправильным углом. В итоге стойки шасси пробили топливные баки, и начался пожар.Фургал подчеркнул, что о сворачивании проекта "Сухой Суперджет" "не может быть и речи". Наоборот, по словам губернатора,его планируют расширять, а сам самолёт модернизировать.