Черкесского активиста Кочесокова поместили под домашний арест

Главу черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесокова, которого обвиняют в хранении наркотиков, поместили под домашний арест. Об этом сайту "МБХ медиа" рассказал общественный активист, присутствовавший на суде.

Накануне Кочесоков заявил о том, что сотрудники правоохранительных органов подбросили ему наркотики и под угрозами заставили дать показания.

Кочесокова обвиняют в хранении наркотических веществ в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.​

За несколько недель до задержания активист провёл в Нальчике круглый стол, на котором резко критиковались действия федеральных властей. После этого к родственникам Кочесокова приходил некий чиновник с "предложением" снизить гражданскую активность.