Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Трамп встретится с Путиным в конце этой недели в Осаке

Дональд Трамп и Владимир Путин в Буэнос-Айресе, где в прошлом году состоялся саммит "Большой двадцатки". 30 ноября 2018 года

Смотреть комментарии

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным позднее на этой неделе в японском городе Осака, где состоится саммит "Большой двадцатки". Встреча с Путиным станет одной из серии личных встреч Трампа с несколькими зарубежными лидерами, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

Трамп проведёт переговоры, в частности, с председателем КНР, наследным принцем Саудовской Аравии, президентом Турции. Точные даты и время пока не сообщаются, так как график Дональда Трампа ещё не сформирован окончательно.

"Отношения между США и Россией по всем меркам находятся в плохом состоянии, и администрация проводит относительно жесткую политику в отношении России, хотя президентскую риторику такой назвать нельзя", – заявил агентству Associated Press глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс. Он добавил, что для успеха встречи в Осаке "ничего не подготовлено".

На прошлой неделе Путин признал, что ущерб от санкций США и ЕС составил порядка 50 миллиардов долларов с 2014 года. Это ослабило позиции Путина и уменьшило его надежды на достижение некоей большой сделки, которая укрепила бы влияние России в мире, отмечает "Голос Америки".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Наверх
XS
SM
MD
LG