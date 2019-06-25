Трамп встретится с Путиным в конце этой недели в Осаке

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным позднее на этой неделе в японском городе Осака, где состоится саммит "Большой двадцатки". Встреча с Путиным станет одной из серии личных встреч Трампа с несколькими зарубежными лидерами, сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

Трамп проведёт переговоры, в частности, с председателем КНР, наследным принцем Саудовской Аравии, президентом Турции. Точные даты и время пока не сообщаются, так как график Дональда Трампа ещё не сформирован окончательно.

"Отношения между США и Россией по всем меркам находятся в плохом состоянии, и администрация проводит относительно жесткую политику в отношении России, хотя президентскую риторику такой назвать нельзя", – заявил агентству Associated Press глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс. Он добавил, что для успеха встречи в Осаке "ничего не подготовлено".

На прошлой неделе Путин признал, что ущерб от санкций США и ЕС составил порядка 50 миллиардов долларов с 2014 года. Это ослабило позиции Путина и уменьшило его надежды на достижение некоей большой сделки, которая укрепила бы влияние России в мире, отмечает "Голос Америки".