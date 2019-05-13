Во вторник ожидается встреча Помпео с Путиным в Сочи

Госсекретарь США Майк Помпео, как ожидается, 14 мая встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Встреча должна состояться в Сочи. Первоначально объявленный на 13 мая визит Помпео в Москву был отменён, чтобы госсекретарь смог участвовать в Брюсселе в обсуждении с европейскими лидерами ситуации вокруг Ирана.



Визит Помпео в Россию, первый в качестве главы Госдепартамента США, запланирован на фоне сохраняющейся напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Переговоры в Сочи станут контактами самого высокого уровня между представителями России и США после встречи Трампа и Путина в Хельсинки в июле 2018 года.



По сведениям Госдепартамента США, в Сочи будут обсуждаться контроль над вооружениями, кризис в Венесуэле, конфликты на востоке Украины и в Сирии, а также ситуация вокруг Ирана.