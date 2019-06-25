Вахтанг Кикабидзе заявил о поддержке грузинской оппозиции

Известный грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе выступил на стороне протестующих в Тбилиси. В интервью "МК" он заявил, что правительство Грузии, привезя делегацию из России и посадив в кресло спикера грузинского парламента депутата Госдумы, "получило то, что заслужило". Кикабидзе отметил, что "история такого не помнит".
Вместе с тем актёр, комментируя запрет авиасообщения между Россией и Грузией, который ввёл Владимир Путин и из-за которого в Тбилиси опасаются резкого снижения доходов от туризма, высказал мнение, что грузинский народ не должен "из-за денег отказываться от морали и патриотизма".
- Массовые протесты в Тбилиси, в которых пострадали более 200 человек, начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России от партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество.
- Гаврилов известен в Грузии тем, что в 2008 году, уже будучи депутатом Госдумы, голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Грузии эти территории считают оккупированными Россией. Также Гаврилов посещал Тбилиси в 2013 году. Тогда его приезд президент Грузии Михаил Саакашвили назвал "недопустимым", заявив, что им была "нарушена безопасность и национальное достоинство".
- Главное требование демонстрантов сейчас – отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария, избирательная реформа и освобождение всех задержанных 20 июня. Одно из требований протестующих – отставка председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе – уже выполнено.
- Вахтанг Кикабидзе не посещал Россию после вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Он также отказался от российского ордена "Дружбы", которым его наградил Дмитрий Медведев за месяц до начала военных действий. В октябре 2014 года, после аннексии Крыма и вооружённого конфликта на востоке Украины, Кикабидзе назвал Владимира Путина "политиком чёрной силы" и "захватчиком".
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