Вахтанг Кикабидзе заявил о поддержке грузинской оппозиции

Известный грузинский актёр Вахтанг Кикабидзе выступил на стороне протестующих в Тбилиси. В интервью "МК" он заявил, что правительство Грузии, привезя делегацию из России и посадив в кресло спикера грузинского парламента депутата Госдумы, "получило то, что заслужило". Кикабидзе отметил, что "история такого не помнит".

Вместе с тем актёр, комментируя запрет авиасообщения между Россией и Грузией, который ввёл Владимир Путин и из-за которого в Тбилиси опасаются резкого снижения доходов от туризма, высказал мнение, что грузинский народ не должен "из-за денег отказываться от морали и патриотизма".