Число отказов россиян от туров в Грузию оказалось минимальным

Большинство российских граждан, планировавших летом и осенью посетить Грузию, не стали аннулировать заранее купленные туры, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
В ассоциации заявили, что вопреки негативным прогнозам, количество отказов от туров минимально, а на даты после 8 июля многие туристы бронируют билеты на стыковочные рейсы. По данным туроператоров, россияне успели купить около 5 тысяч туров в Грузию стоимостью от 35 тысяч рублей.
В то же время в грузинском городе Кобулети владельцы малых и средних гостиниц, которые были ориентированы на российских туристов, вышли на акцию, в ходе которой заявили, что снижение турпотока из России серьёзно сократит их доход. Бизнесмены встретились с министром экономики и устойчивого развития Грузии, попросив о помощи в поиске альтернативных путей приезда россиян.
"Интерфакс" сообщает, что владельцы гостиниц в морском курорте Шекветили также вышли на акцию протеста, заявив, что российские граждане в последние дни отменили всю бронь на июль и август. "Мы оказались в тяжелейшем положении, гостиницы полностью пустые", - приводит агентство слова владельца гостиницы "Саба" Ноны Сабадзе.
Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что туристический сектор Грузии действительно оказался перед вызовом, и она не будет пытаться скрасить ситуацию. По её словам, правительство страны, чтобы помочь малому бизнесу, работает в направлении привлечения туристов из других государств.
В свою очередь, глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются запрещать россиянам ездить в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для того, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ. Ведущие ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия" выступили с поддержкой решения российских властей, заявив, что "нельзя менять честь, совесть и достоинство на дешёвый отдых и бесплатное вино".
- 21 июня президент России Владимир Путин на фоне протестов в Грузии подписал указ, запрещающий с 8 июля российским компаниям авиасообщение с Грузией. В свою очередь, Минтранс объявил, что с того же дня будут приостановлены полёты грузинских авиакомпаний на территорию России.
- Массовые протесты в Тбилиси начались 20 июня. Поводом для них стал инцидент с депутатом Госдумы России от партии КПРФ Сергеем Гавриловым, который в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия в стенах грузинского парламента сел в кресло спикера. Это возмутило грузинскую оппозицию и гражданское общество.
- Гаврилов известен в Грузии тем, что в 2008 году, уже будучи депутатом Госдумы, голосовал за признание независимости Абхазии и Южной Осетии. В Грузии эти территории считают оккупированными Россией.
- В 2013 году Гаврилов приезжал в Тбилиси на товарищеский матч между местной футбольной командой "Динамо" и их одноклубниками из Москвы. Депутат входил в консультационный совет банка ВТБ, который намеревался подписать спонсорский контракт с "Динамо" из Тбилиси. Тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приездом Гаврилова была "нарушена безопасность и национальное достоинство Грузии". Саакашвили подчеркнул, что приветствует прибытие в страну российских туристов и спортсменов, "однако нахождение на территории Грузии её врагов недопустимо".
- Демонстрация в Тбилиси 20 июня завершилась столкновениями с полицией, в которых пострадали более 200 человек. Акции протеста продолжились в последующие дни, однако носили мирный характер.
- Главное требование демонстрантов сейчас – отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария, избирательная реформа и освобождение всех задержанных 20 июня. Одно из требований протестующих – отставка председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе – уже выполнено.
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