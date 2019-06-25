Число отказов россиян от туров в Грузию оказалось минимальным

Большинство российских граждан, планировавших летом и осенью посетить Грузию, не стали аннулировать заранее купленные туры, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

В ассоциации заявили, что вопреки негативным прогнозам, количество отказов от туров минимально, а на даты после 8 июля многие туристы бронируют билеты на стыковочные рейсы. По данным туроператоров, россияне успели купить около 5 тысяч туров в Грузию стоимостью от 35 тысяч рублей.

В то же время в грузинском городе Кобулети владельцы малых и средних гостиниц, которые были ориентированы на российских туристов, вышли на акцию, в ходе которой заявили, что снижение турпотока из России серьёзно сократит их доход. Бизнесмены встретились с министром экономики и устойчивого развития Грузии, попросив о помощи в поиске альтернативных путей приезда россиян.

"Интерфакс" сообщает, что владельцы гостиниц в морском курорте Шекветили также вышли на акцию протеста, заявив, что российские граждане в последние дни отменили всю бронь на июль и август. "Мы оказались в тяжелейшем положении, гостиницы полностью пустые", - приводит агентство слова владельца гостиницы "Саба" Ноны Сабадзе.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что туристический сектор Грузии действительно оказался перед вызовом, и она не будет пытаться скрасить ситуацию. По её словам, правительство страны, чтобы помочь малому бизнесу, работает в направлении привлечения туристов из других государств.

В свою очередь, глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются запрещать россиянам ездить в Грузию, а прямое авиасообщение между странами было остановлено для того, чтобы обеспечить безопасность граждан РФ. Ведущие ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия" выступили с поддержкой решения российских властей, заявив, что "нельзя менять честь, совесть и достоинство на дешёвый отдых и бесплатное вино".