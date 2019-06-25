В Кремле предложили ограничить поток туристов на Байкал. Соответствующее заявление сделал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов. Чиновника цитируют "Ведомости".

По словам Иванова, "Байкал вызывает всё больше беспокойства, поскольку бытовые отходы от туристов растут непомерными темпами". К тому же на берегу озера, "как грибы", появляются новые гостиницы, и ни одна из них, как заявил чиновник, не строится с очистными сооружениями.

"Тонны мусора валяются на берегу, волонтеры из года в год убирают его, но это похоже на сизифов труд", – резюмировал Иванов, добавив, что рано или поздно приток туристов на Байкал придётся искусственно ограничивать.

В свою очередь руководитель российского отделения Greenpeace Иван Блоков, комментируя заявление Иванова, отметил, что от туристов появляется самое видимое, но не самое сильное загрязнение. По его словам, гораздо большей проблемой для Байкала являются загрязнения от почти 90 населенных пунктов, находящихся поблизости, но в которых нет очистных сооружений.

С Бойковым солидарен владелец отеля "Гранд Байкал", расположенного в восьмистах метрах от озера, Антон Процентов. По его мнению, вместо ограничения туристического потока нужно ставить урны и очистные сооружения по всему берегу, следить за раздельным сбором мусора, его вывозом и переработкой.

Директор Байкальского заповедника Василий Сутула также против ограничения количества туристов на Байкале. Он считает, что нужно ограничить только их "дикое" пребывание, поскольку от организованных туристов практически нет вреда, и их количество стоит даже увеличить. Кроме того, по мнению Сутулы, необходимо обложить высокими штрафами тех, кто мусорит.