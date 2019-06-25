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"Ценности не имеет"

"Ценности не имеет"
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Московские градозащитники опасаются, что новые собственники могут снести старинное здание в Подколокольном переулке, в основе которого были обнаружены белокаменные палаты первой половины XVIII века. Доходный дом в историческом районе Хитровка недалеко Кремля волонтеры спасали 7 лет. Теперь его судьба неизвестна. 14 июня департамент культурного наследия Москвы исключил дом из списка объектов с признаками культурного наследия. Чиновники утверждают, что провели экспертизу и пришли к выводу, что это рядовое здание, которое не имеет особой ценности.

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