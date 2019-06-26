Российская делегация после долгих мытарств возвращается в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

У ура-патриотов большой праздник.

Леонид Слуцкий:



Спустя четыре года делегация России вернулась в Страсбург. Заявка на подтверждение наших полномочий передана в секретариат Ассамблеи.



Накануне русофобскую истерию наконец победил здравый смысл. Были приняты поправки в регламент, запрещающие лишать национальные делегации права выступать, голосовать и быть представленными в структурах ПАСЕ. Это то, чего мы добивались все годы кризиса.



Но ... какими силами удалось принять это решение!? К резолюции были выдвинуты 222 поправки, из которых по существу не прошла ни одна. Ассамблея при этом закончила работать за полночь. Это своего рода рекорд, такого Страсбург не помнит.

Максим Юсин:

Тактика измора, взятая на вооружение украинской делегацией, не повлияла на депутатов ПАСЕ. Резолюция, открывающая путь к возвращению России, была в итоге принята. Счет (118 голосов против 62) говорит сам за себя. Ждем реакции Киева.

Мария Захарова:

А ведь спецоперация по недопущению России в ПАСЕ готовилась тщательно: и «ближний круг» (Прибалтика, Польша, Грузия) в ходе заседания Ассамблеи на все лады поддерживали украинскую, страшно сказать, делегацию, и провокация в Тбилиси крупным тиражом разошлась в западных СМИ и соцсетях для создания эффекта «очередной агрессии Москвы», и с парламентариями беседы велись задушевные.

Ведь целью выбрана не только Россия, но и в целом раздор в европейских рядах. А получилось наоборот: глупо выглядели представители Украины со всей этой неуместной «поправочной» вакханалией.

Максим Кононенко:



Вы знаете мое отношение ко всем этим пасе. Но надо отдать депутату Слуцкому должное: он таки дожал эту ситуацию. И хотя там ведущие европейские державы Украина и Грузия всё еще выдумывают какие-то свои идиотские «оккупации», ситуация кажется предрешенной - сто миллионов евро взносов на дороге-то не валяются.

Дмитрий Аграновский:

Возвращение России в ПАСЕ - абсолютно правильное решение наших властей и ПАСЕ. Уверен, права нашей делегации будут восстановлены в полном объеме, несмотря на попытки американских марионеток вставлять палки в колеса этому процессу.

Некоторым придуркам, которые пишут, что "ПАСЕ вернула Россию из-за денег". Взнос России за три года 60 миллионов евро. По меркам России и Европы это копейки. Только постройка яхты Абрамовича обошлась нашей стране в 300.000.000 долларов, а со всем оборудованием, как пишет Википедия под 1.200.000.000 долларов. Так что 60 миллионов евро точно погоды не сделают ни в бюджете России, ни в ПАСЕ. Просто, если судить по прессе, в ПАСЕ достаточно разумных людей, понимающих, что Россия не просто часть Европы, а без России Европа вообще не Европа. Без России ПАСЕ впала не в финансовый, а в политический кризис. И самое смешное, все наши временно отторгнутые территории, контролируемые США, которые голосовали против нас типа Украины, Грузии и Прибалтики, можно вообще убрать из ПАСЕ и никто и не заметит. Впрочем, у будущем, после ликвидации оккупационных администраций и восстановления нашей территориальной целостности за все наши республики и так будет голосовать одна Россия.

Столь бурная радость вызывает недоумение даже у, казалось бы, лояльной аудитории.

Наиболее непримиримая часть российской оппозиции в ярости!

Алексей Лебединский:

Все те, кто вернул туда Россию во всех правах обратно, расписались в том, что на Украину и аннексию Крыма им плевать, как и на Донбасс, и баблос вкупе со страхом разозлить бешеную собаку им намного важнее.

Виктория Ивлева:

А вот все-таки интересно, почему нас вернули в ПАСЕ?

Варианты:

от страха?

из-за <невероятных> денег?

из-за глуповатой уверенности, что с мафией можно договориться, и она совершенно случайно тебя не обманет?

или из-за того, что на самом деле мы очень хорошие, добрые, широкие, мессианские, харизматичные, мухи не обидим, чужого не возьмем, свое последнее отдадим и без нас просто тоскливо?

Вероятно, последнее.

Юрий Бутусов:

Парламентская ассамблея Совета Европы предала европейские ценности и права, предала свои собственные заявления по ситуации в Украине, предала борьбу народы Украины за свободу и независимость, предала принципы безопасности стран Европы.

Путин купил пучок европейских политиков за контракты по газу, за долю барышей в "Северном потоке". Украину в ПАСЕ разменяли за "бабло" для правящих в ПАСЕ стран. Сделка выгодная - ЕС не надо жертвовать своими интересами - достаточно пожертвовать Украиной.

Станислав Дмитриевский:

Можно аннексировать территории соседних государств, развязывать агрессивный войны, сбивать пассажирские самолеты, посылать киллеров на границу, осуществлять внутри страны репрессии в отношении оппозиции, массово применять пытки против собственных граждан... и быть при этом членом Парламентской Ассамблеи Совет Европы. А не пригласить ли нам в ПАСЕ Северную Корею? Хотя нет, они еще не дозрели - и территорий не захватывали, и войн не развязывали, только все грозят. Вот перейдут, наконец, от слов к делу - тогда и позовем.

Илья Вайцман:

"Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал".

Ну что же, теперь мы знаем, по крайней мере, сколько стоят "европейские ценности". Индульгенция "от Европы", позволяющая агрессию, массовые убийства, аннексию территории сопредельного государства и всякое такое - стоит, примерно, 33 млн евро в год. Именно столько платила Россия, и столько перестала платить, когда делегацию Госдумы вышибли из ПАСЕ после нападения на Украину.

Но долго эта структура без российских денег не выдержала. "Деньги не пахнут" и вообще, физический сиюминутный комфорт бюргера важнее принципов. Вечный и неистребимый "дух Мюнхена", да. "Умиротворение агрессора" со всеми вытекающими.

Игорь Эйдман:

Возвращение России в ПАСЕ – очевидное продолжение политики умиротворения агрессора, которую ведет по отношению к путинскому режиму западный мир. «Ведя «политику умиротворения», западные государства рассчитывают на то, что путём уступок и компромиссов можно остановить агрессора. Таким образом, они, закрыв глаза на агрессию путинского режима (обвиняя его только на словах), надеются на то, что амбиции Путина будут удовлетворены за счет более слабых государств (Украины, например)».

Думаете эта цитата о вчерашнем ночном голосовании в ПАСЕ? Нет, это из Википедии о политике Англии и Франции перед Второй мировой войной. Я заменил только: гитлеровскую Германию на путинский режим, фашизм - на Путина, Австрию и Чехословакию - на Украину, прошлое время – на настоящее. Все остальное - один в один. Страшно даже подумать, но эта близорукая и трусливая политика может, как и в прошлый раз, закончиться катастрофой.

Василий Аленин:

Даладье, ой, извините, Макрон перед принятием резолюции ПАСЕ о возвращении Кремля к работе организации, призвал не допустить выхода России из Совета Европы. Напомним, что от работы в ПАСЕ делегацию РФ отстраняли за аннексию Крыма...

Видимо, граничащая с глупостью, трусливая близорукость Европы - это врожденное. Параллели с Мюнхеном-38 и Судетами, возможно, хромают, как и любые исторические аналогии. Тем не менее, эхо чемберленовского "Я привез вам мир!" мы слышим на протяжении всех лет, после того, как Путин перешел границы в Европе.

Александр Скобов:

Со времен «мюнхенского сговора» Европа не покрывала себя таким дерьмом и позором. Да, европейский истеблишмент окончательно прогнил в обеих своих основных частях – и в либерально-консервативной, и в социал-либеральной. Если первая половинка не прочь просто договориться с кремлевскими фашистами «чисто конкретно», по бандитским понятиям, то вторая желает перевоспитывать нашего неогитлереныша лаской, учитывая его тяжелое детство и деревянные игрушки.

Александр Подрабинек:

Это только на первый взгляд может показаться, что возвращение России в ПАСЕ носит формальный характер и никакого серьезного влияния на европейскую политику не окажет. Окажет, и немалое! Дело не только в том, что путинские посланцы внесут свою лепту в общеевропейскую говорильню и получат дополнительную площадку для лживой пропаганды. Это было бы еще полбеды. Хуже то, что авторитарный российский режим значительно укрепляется, самоутверждается и растет как на дрожжах в результате принятия таких решений. Становясь крепче, самоуверенней, он будет еще решительнее вмешиваться в ход мировых событий, в том числе внутриевропейских. Простили Крым и Донбасс? Тогда мы идем к вам! Сначала попробуем Белоруссию и Северный Казахстан, потом приглядимся к бывшей советской Прибалтике и левобережной Молдавии, а там недалеко и до бывших законных российских владений - Польши и Финляндии. И, в конце концов, мы брали Берлин и все уже знают, что "можем повторить"!

Альфред Кох:

Дорогие мои украинцы! Ну вот хотя бы сегодняшнее голосование в ПАСЕ вас, наконец, убедило, что никто вам в противостоянии с Россией по-настоящему помогать не будет?

И уж тем более конфликтовать вместо вас, в то время как вы будете тихонечко с Россией приторговывать...

Кстати, товарооборот между Россией и Украиной в 2018 году вырос на 16% по сравнению с 2017 годом и составил 15 млрд. долларов США. А в 2017 году по сравнению с 2016 годом он вырос почти на 40%... И т.д.

Не знаете почему Европа должна в таких условиях сохранять санкции против России?

Не, ну честно: вы реально считаете, что вы - самые умные и хитрые?

Алексей Лапшин:

Перед нами просто в очередной раз ярко высветились истинные деловые приоритеты современных социально-экономических отношений в мире. И праву, политическим принципам в них принадлежит далеко не главная роль. Особенно впечатляет поведение Нидерландов. Совсем недавно Совместная следственная группа заявляла о доказанности вины граждан России в уничтожении боинга над Донбассом , а теперь нидерландская делегация почти полностью поддержала возвращение РФ. С другой стороны, мы ведь ничего не знаем о кулуарных договорённостях, которые скорее всего существуют между Кремлём и европейскими лидерами. Возможно за возвращением в ПАСЕ стоят уступки Москвы последствия которых проявятся позднее.

Алексей Венедиктов:

Что получат Макрон и Меркель в обмен на возвращение России в ПАСЕ? Украинских моряков?

Николай Руденский:

В связи с триумфальным возвращением России в ПАСЕ вспоминаются порядки на Черноморской киностудии: "В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему пропуска не давали, то он пускал и так".

Другие либералы возражают.

Андрей Десницкий:

Лента полна возмущениями по поводу возвращения России в ПАСЕ. Я понимаю логику тех, кто возмущается.

А я рад этому событию, и вот почему. Другой сценарий, который не так давно и весьма активно обсуждался - выход России из Совета Европы. А значит, возвращение смертной казни и невозможность подавать иски в ЕСПЧ.

Я понимаю тех, кто хочет, чтобы Россия превратилась в окончательный и бесповоротный Мордор. Собственно, они такой ее и видят уже сейчас. Но я не могу и никогда не смогу с ними согласиться.

Членство в европейских организациях и участие в их работе - самое верное средство от мордоризации. И напомните мне, пожалуйста, эта вот приостановка членства - она что, за пять лет хоть в чем-то помогла?

Хоть одну проблему решила? Нет ведь. А вот окончательный разрыв с ПАСЕ, ЕСПЧ и т.д. чреват очень тяжелыми проблемами лично для меня и моих близких.

И да, я гитлер-гитлер, мне уже сообщили.

Алексей Рощин:

Несколько раздражает траур, объявленный в русскоязычном ФБ по поводу восстановления российской делегации в ПАСЕ (он же Совет Европы). Рыдания, всхлипы, проклятия, "нас предали!", "Европа, ты одурела!" - несутся из каждого второго блога. Такое неприкрытое отчаяние еще как-то понятно, коль доносится от наших украинских или грузинских братьев по совку - но удивляет, когда в истерике бьются российские граждане.

От россиян это выглядит подловато со всех точек зрения. Во-первых - явный мазохизм: чем больше будут гнобить Россию, тем, собственно, хуже будет самому россиянину, а радоваться, когда тебе причиняют боль, может только мазохист. Во-вторых - ЕСПЧ; выгонят из ПАСЕ - лишимся и евросуда, с которым (ввиду отсутствия суда в самой России) многие связывают свои единственные надежды; что ж в этом хорошего?

А главное: допустим, некто готов терпеть страдания и лишения "от европейских партнеров", лишь бы Путину было плохо. Так тоже ведь подлость: по сути, человек перекладывает на европейцев СВОИ проблемы и СВОЮ работу: в России плохо ему, а бороться за него должны почему-то в Европе. Полный инфантилизм. Такая же детсадовская манера, как и постоянные призывы к "Гааге", которая якобы должна наказать в России всех негодяев и вознаградить всех страдальцев.

Я бы предпочел, чтобы люди в Европе спокойно занимались своими делами, а уж спасать россиян должны сами россияне. "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Взывать к Европе, коя должна "прийти и спасти", как давеча варяги - психологическая защита, называемая "регрессия", то есть - возвращение в детство.

Европа ничего нам не должна. Это мы ей задолжали 70 млн. долл. за членство в ПАСЕ - кои она теперь рассчитывает, наконец, получить. И хорошо. Достали уже эти толпы инфантилов в панамках и штанишках, натянутых по грудь. САМИ, товарищи! Всё сами.

Кирилл Шулика:

Есть такая теория, что если Запад изолирует Россию и превратит в Северную Корею, то режим рухнет. Нет, во-первых, не рухнет, а, во-вторых, все-таки далеко не все россияне хотят быть северокорейцами и Европа это прекрасно понимает. Для нее, в отличие от Украины, это не только Путин. Европейские ценности девальвируются, но тем не менее основная ценность - обеспечение соблюдения прав человека для всех, осталась как минимум на уровне деклараций.

Безусловная ценность для вменяемой российской оппозиции - доступ к ЕСПЧ. Например, Дадин не сидит благодаря ЕСПЧ. И, кстати, "Алексей, почему вас еще не посадили!", отчасти тоже ЕСПЧ. По сути это единственная возможность для граждан России добиться правосудия. В России большие проблемы с судебной властью и поэтому наша страна один из лидеров по числу обращений в Европейский суд.

Борис Макаренко:

Возвращение в ПАСЕ - нечастая для России ситуация "win-win". В Европе возобладал здравый смысл: говорить с Россией проще, когда она участвует хотя бы в тех европейских институтах, куда вошла в 1990-е, в том числе, как ни парадокасально, легче на нее оказывать давление, стимулировать к конструктивным шагам. Ну а в России если не заткнутся, то притихнут все, кто требовал хлопнуть дверью. Ястребам станет чуть труднее.

Александр Кынев:

Полностью поддерживаю. Стенания про чью то якобы беспринципность это, в реальности, ставка на усиление репрессивности режима и его ещё большей авторитаризации. Чем хуже, тем лучше - опасная стратегия

Но и у определённой части патриотической публики тоже свои вопросы.

Алексей Чадаев:

Ходят слухи (за что купил, за то и продаю), что где-то на Рублёвке будто бы стоит мегаэлитный БДСМ-бордель. И самая ходовая там услуга - порка. Никакого секса. Только насилие. Тебя привязывают к позолоченной батарее, и Строгая Госпожа в чёрном латексе с острыми заклёпками и на аршинных коблах охаживает тебя семихвосткой, попутно объясняя по заранее согласованному скрипту, в чём именно ты провинился.

Дорого. Но запись - на несколько месяцев вперёд. На парковке вперемешку роллсы социально-ответственного бизнеса и спорткары талантливых юношей из хороших семей, но больше всего - бумеров и меринов с мигалками и номерами АМР. Люди приезжают пороться, их весьма профессионально наказывают, и они, <побитые>, счастливые, едут дальше на рабочие места вести отечество по пути модернизации экономики и повышения качества жизни.

Ну и иногда, несмотря на всю гламурную крутизну этого места, там случаются драки в очереди.

Именно их образ и приходит мне в голову, когда я наблюдаю страдания наших восточноевропейских партнёров по поводу возвращения России в ПАСЕ.

Максим Жаров:

История про то, как Россия ломится в ПАСЕ, где ее секли, секут и будут сечь русофобы и попытка отучить Грузию от той же русофобии отключением ей турпотока из России очень похожи. К сожалению, европейская политика России и ее взаимоотношения со странами постсоветского пространства потеряли какое-то осмысленное целеполагание и превратились в цепь разрозненных одноходовок.

Выгнали из ПАСЕ - опять в ПАСЕ вернулись-снова выгнали из ПАСЕ?

И так далее в том же духе.

Владимир Соловьёв:

Никакого особого смысла нахождения России в ПАСЕ кроме потроллить Украину, я лично не вижу.

Давно пора переосмыслить формат нашего диалога с Западом.

Необходим прагматичный подход.

Что нам даёт нахождение в СЕ?

Безвиза нам уже и не предлагают, про унизительность ЕСПЧ я многократно говорил, а отношение нашего народа к мораторию на смертную казнь хорошо известно.

Но закончим на умеренно оптимистичной ноте!

Николай Храмов:

Хочу вам напомнить, дорогие товарищи, что в то самое время, когда самолёты НАТО бомбили военные цели в Триполи, и даже тогда, когда тов. Каддафи уже покоился на обочине дороги с ломом в <заднице> - в это самое время Ливия всё ещё занимала пост председателя Комиссии ООН по правам человека.

Так что не волнуйтесь: ни членство в ПАСЕ, ни даже председательство в ней не спасут в случае чего. И решение об этом "чего" уж никак не в ПАСЕ будет приниматься.