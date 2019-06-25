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Дух Чемберлена?

Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла ночью 25 июня резолюцию об ограничении санкционного механизма. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10. Наиболее активно возражали делегации Украины и Грузии.

Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закрывает возможность лишать любую делегацию права голоса. Это приведет к возвращению российской делегации в организацию. Российская делегация уже подала заявку на участие в сессии ПАСЕ, на которой будет избран председатель организации. Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.

Европа возвращает делегацию РФ в ПАСЕ, хотя режим Путина не выполнил ни одной резолюции по Крыму и Донбассу, продолжает оккупировать территории соседних стран, начал новую конфронтацию с Грузией. Уступка сохранит для россиян возможность обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), лишить чего граждан грозила Москва, и это радует часть правозащитников.

Европа - за умиротворение Кремля? Обсуждают политолог Виктор Мироненко, правозащитники Сергей Ковалев, Виктор Коган-Ясный, Сергей Никитин, адвокат Николай Полозов, депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 25 июня в 19:05

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