Дух Чемберлена?

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла ночью 25 июня резолюцию об ограничении санкционного механизма. Резолюция была принята по итогам обсуждения доклада члена ПАСЕ Петры де Суттер. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10. Наиболее активно возражали делегации Украины и Грузии.

Резолюция вносит поправки в Регламент ассамблеи и закрывает возможность лишать любую делегацию права голоса. Это приведет к возвращению российской делегации в организацию. Российская делегация уже подала заявку на участие в сессии ПАСЕ, на которой будет избран председатель организации. Украинская делегация приостановила работу в ПАСЕ.

Европа возвращает делегацию РФ в ПАСЕ, хотя режим Путина не выполнил ни одной резолюции по Крыму и Донбассу, продолжает оккупировать территории соседних стран, начал новую конфронтацию с Грузией. Уступка сохранит для россиян возможность обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), лишить чего граждан грозила Москва, и это радует часть правозащитников.

Европа - за умиротворение Кремля? Обсуждают политолог Виктор Мироненко, правозащитники Сергей Ковалев, Виктор Коган-Ясный, Сергей Никитин, адвокат Николай Полозов, депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 25 июня в 19:05