Отравившего десятки москвичей человека обвинили в разбое

Министерство внутренних дел России переквалифицировало уголовное дело в отношении человека, подозреваемого в отравлении и ограблении десятков москвичей. Теперь он обвиняется не в краже, а в разбое. По данным полиции, 26-летний мужчина совершил преступление не менее десяти раз и присвоил деньги и имущество на сумму, превышающую 140 тысяч рублей.

Ранее издание "Открытые медиа" опубликовало подробности биографии человека, который, как предполагается, ограбил более двадцати человек в центре Москвы, угостив их сначала отравленным напитком. По данным издания, Мурат Сабанов в прошлом служил во внутренних войсках МВД, которые в 2016 году вошли в состав Росгвардии.

Уроженец Кабардино-Балкарии якобы служил в части, занимающейся охраной Ленинградской атомной электростанции. Позже Сабанов переехал в Москву, где начал работать грузчиком, создав соответственный профиль на сайте profi.ru. "Открытые медиа" также сообщают, что на страницах в соцсетях обвиняемого можно найти изображения людей в масках и с автоматами и надписи на арабском. В некоторых записях молодой человек якобы называет себя "моджахедом", а также публикует аудиолекции исламских проповедников, которые по утверждению издания были внесены в Федеральный список экстремистских материалов.

До этого Мурат Сабанов проучился два года в филиале университета МВД, утверждает телеграм-канал Baza со ссылкой на мать молодого человека. Находясь уже в Москве, он пытался утроиться на работу в полиции, но помехой якобы оказалось отсутствие у него московской прописки.

Изначально правоохранителям поступили две жалобы об отравлении и краже, после которых уроженца Кабардино-Балкарии отпустили под подписку о невыезде. После третьего обращения его вновь задержали. В последствии на него были заведены три уголовных дела о краже, ущерб от которых оценили в 80 тысяч рублей. В МВД сообщили, что проверяется версия о его причастности к другим подобным случаям, имевшим место в центре Москвы. Издание The Village сообщило о не менее 24 нападениях с похожим сценарием.

По этим данным, молодой человек знакомился со случайными прохожими у станции метро "Чистые пруды", на Хохловской площади (также известной как "Яма"), в парке "Горка" и баре "Зинзивер". После этого он предлагал людям газированный напиток, в который, как предполагается, были подсыпаны сильнодействующие вещества. По данным СМИ, из-за его действий несколько человек среди пострадавших впало в кому.