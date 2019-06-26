ЦИК Украины повторно рассмотрит документы партии Саакашвили

Административный суд в Киевеобязал Центральную избирательную комиссию Украины повторно рассмотреть документы партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили для регистрации на внеочередные выборы в Верховную раду.

"Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идем на выборы" - написал Саакашвили в фейсбуке.

Регистрация кандидатов закончилась 25 июня. Вчера поздно вечером члены партии "Движение новых сил" и несколько десятков её сторонников пришли к зданию ЦИК, сообщает УНИАН. Они требовали выполнить решение суда и заново рассмотреть вопрос регистрации кандидатов.К зданию вызвали полицию.



24 июня Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатам от партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили. В ЦИК посчитали, что внеочередной съезд партии, на котором утвердили избирательный список кандидатов, прошел в нарушение требований её устава.

Ранее суд в Киеве разрешил Михаилу Саакашвили - бывшему президенту Грузии и экс-главе администрации Одесской области - баллотироваться в депутаты Верховной рады на предстоящих выборах. По закону, для того чтобы участвовать в выборах, кандидат должен последние 5 лет постоянно проживать на территории Украины. Формально Саакашвили не исполнил это требование, поскольку в феврале прошлого года после лишения украинского гражданства его депортировали из страны.

Всего на внеочередные выборы в украинский парламент зарегистрирован 841 кандидат в народные депутаты в одномандатных округах и 339 кандидатов по спискам политических партий, говорится в сообщении ЦИК.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.