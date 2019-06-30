Арабская "прачечная". Ислам Текушев – о друзьях Кадырова

За последние несколько месяцев глава Чечни Рамзан Кадыров дважды и с довольно длительными визитами побывал в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно официальной информации, визиты главы Чечни в ОАЭ имеют гуманитарный характер и связаны, с одной стороны, с привлечением инвестиций в его республику, а с другой – с пожертвованиями, которые оказывают фонды, близкие Кадырову, нуждающимся мусульманам. Однако, помимо этих двух причин, которые имеют право на существование, есть ещё один вероятный мотив, который заставляет главу Чечни всё чаще и чаще посещать Ближний Восток. Им может быть легализация миллиардов рублей, полученных незаконным путем.

Первоначально с руководством ОАЭ у чеченского лидера не заладилось. В 2009 году в Дубае был убит оппонент Кадырова, бывший командир батальона спецназа ГРУ "Восток" Сулим Ямадаев. В убийстве подозревались люди из кадыровского окружения. Но уже через год после нашумевшего преступления Кадыров благополучно посетил ОАЭ, а затем стал частым и желанным гостем арабских шейхов.

Он сблизился с элитой арабского мира. Наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайед Аль Нахайян назвал Рамзана "братом", а наследный принц Дубая шейх Хамдан Бен Мухаммед аль-Мактум в своих обращениях к главе Чечни стал использовать почтенное слово – "старший брат". В 2017 году наследный принц Абу-Даби подарил главе Чечни чистокровного скакуна по кличке Леонардо. Как отмечает Transparency international, определить стоимость этого коня сложно: такие лошади, как правило, продаются с аукциона, начальная цена обычно измеряется сотнями тысяч, а то и миллионами долларов. Шейх назвал Леонардо лучшим своим скакуном: даже с поправкой на восточное красноречие, это означает, что стоит он никак не меньше полумиллиона долларов, а скорее всего, значительно больше.

В мае 2017 года в Грозном по договоренности между Кадыровым и президентом ОАЭ шейхом Халифой бин Зайед аль-Нахайяном был открыт первый филиал Фонда имени шейха Зайеда по поддержке предпринимательства и инноваций. Первоначально сообщалось, что в течение десяти ближайших лет фонд окажет поддержку трем тысячам малых и средних предприятий в Чечне, что позволит создать около 70 тысяч новых рабочих мест. За прошедшие два года, если верить официальным данным, финансовую поддержку получили около ста бизнес-проектов. Кто именно – неизвестно. В ноябре прошлого года объявлено, что Фонд имени шейха Зайеда увеличит максимальный размер кредитования чеченских предпринимателей со ста тысяч долларов до одного миллиона. С чем связана такая щедрость и что послужило толчком к принятию арабскими инвесторами такого решения, никто не объяснял.

Директором филиала Фонда имени шейха Зайеда в Грозном является родной племянник главы Чечни Адам Черхигов. Его отец Рамзан Черхигов, женатый на одной из двух сестер Кадырова, занимает пост министра транспорта и связи Чеченской Республики, а родной брат Идрис Черхигов в пошлом году был назначен на "хлебную" должность начальника Управления ГИБДД по Чечне. Деятельность Фонда имени шейха Зайеда особо не афишируется. Жители республики знают лишь о том, что туда можно обратиться за кредитом на развитие бизнеса. При этом шансы на получение кредита для человека со стороны близки к нулю. Заявленная же деятельность фонда, как уверены многие в Чечне, является всего лишь прикрытием. Основное его предназначение, не исключено, заключается в отмывании денег: это своего рода "частная прачечная" по легализации теневых доходов. Не случайно бенефициарами ближневосточных грантов становятся близкие Кадырову люди.

Личный профиль Рамзана Кадырова подразумевает склонность к помпезным проектам

Секрет щедрости арабских шейхов заключается в природе самих денег. Работать такая схема гипотетически может следующим образом: миллиарды рублей, полученные нелегальным путем, в том числе и за счет взимаемого с работников бюджетных предприятий и организаций налога, переводятся из Чечни на счета различных фондов в ОАЭ, а затем в виде помощи из арабского мира эти же деньги в легальном статусе возвращаются обратно. Средства того же Фонда имени шейха Зайеда, официально считаясь гуманитарной помощью, не облагаются налогом в России. Часть этих средств, как полагают, может оседать на счетах фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который работает в обоих направлениях – и как реципиент помощи, и как донор. Полученные средства в значительной степени инвестируются в коммерческие проекты Кадырова, лишь малая часть тратится на действительно гуманитарные проекты, о которых активно рассказывают местные СМИ.

Помощь от арабских шейхов фигурировала в списке инвестиций при строительстве таких крупных объектов, как торговый центр "Грозный-Молл" и 400-метровая башня "Ахмат-Тауэр". 3 мая в Грозном побывал глава совета директоров инвестиционной компании Emaar Properties из Дубая Мохаммед Али Алаббар. Основным направлением деятельности этой компании является инвестирование в строительные проекты в районе Персидского залива, преимущественно в Дубае и Абу-Даби. Это крупнейший девелопер в арабском мире, а Мохаммед Али Алаббар входит в состав Исполнительного комитета Дубая – органа власти, объединяющего успешные предприятия эмирата. В Чечне Мохаммед Али Алаббар, если верить грозненской прессе, планирует строительство Международного университета, для чего он, собственно, и приезжал в республику.

Кадырову, и об этом много говорят в экспертных кругах, необходимы крупные инвестиции – личный профиль этого политика подразумевает склонность к помпезным проектам. Однако его ставшая крылатой фраза "Аллах дает" в ответ на вопрос о происхождении средств вызывает много вопросов у фискальных органов. Известно, что американские спецслужбы расследуют данные о каналах незаконных финансовых операций в странах Персидского залива, фигурирует в этом расследовании и Чечня, однако обещание обнародовать результаты этой работы ещё не выполнено. Быть может, расследование поможет понять, с чем связана щедрость арабских шейхов. В марте 2019 года Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил окончательный текст проекта резолюции "Призыв к ответственности и правосудию в связи с убийством Бориса Немцова", в который вошло и требование к исполнительной власти США разыскать активы лидера Чечни в арабских странах. Очевидно, в списке "держателей активов" Рамзана Кадырова могут оказаться и высокопоставленные подданные ОАЭ.

Основными держателями активов Рамзана Кадырова в ОАЭ, судя по данным международных организаций, являются ближайшие родственники и чиновники из его окружения. Это супруга Рамзана Кадырова Медни, его сыновья и племянники, спикер чеченского парламента Магомед Даудов, депутат Государственной думы, бывший глава РОВД Шелковского района Ваха Геремеев, племянник Вахи Руслан Геремеев. Имя Руслана Геремеева, напомню, связывают с расследованием уголовного дела об убийстве Бориса Немцова. Вероятно, вовсе не случайно все эти граждане России любят проводить время в Дубае.

Ислам Текушев – кавказский журналист, главный редактор сайта Caucasus Times​

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