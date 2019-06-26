Кремль подтвердил встречу Путина с Трампом в Осаке 28 июня

Встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным "на полях" саммита G20 в Осаке намечена на пятницу, 28 июня. Она продлится около часа и пройдёт с участием президентских команд в зоне переговоров для лидеров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, главы двух стран планируют обсудить общее состояние двусторонних дел, вопросы стратегической стабильности и региональные конфликты. Имеются в виду Сирия, Корейский полуостров, Афганистан, Украина, Венесуэла, и "иранская программа", цитируют Ушакова российские агентства.

Накануне в администрации США заявили, что встреча Трампа и Путина в Осаке станет одной из серии личных встреч Трампа с несколькими зарубежными лидерами. Глава Совета по международным отношениям США Ричард Хаасс тогда заявил, что для успеха встречи в Осаке "ничего не подготовлено". Он отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном "находятся в плохом состоянии".