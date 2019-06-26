В Cанкт-Петербурге избит руководитель штаба Алексея Навального

В Санкт-Петербурге избит руководитель избирательной кампании штаба Алексея Навального на муниципальных выборах Александр Шуршев.

На Шуршева напали у входа в избирательную комиссию муниципального образования “Екатерингофский”, когда он снимал очередь из неизвестных людей, которую посчитал искусственно образованной и мешающей самовыдвиженцам сдать свои документы. По словам главы петербургского штаба Навального, нападавший повалил его на землю, избил, и при этом разбил телефон Шуршева об асфальт. Охранники нападавшего не остановили.

Как раз в среду должно было состоятся заседание рабочей группы Городской избирательной комиссии по жалобе Шуршева на избирком муниципального образования “Екатерингофский”.

По данным штаба Навального, примерно в тридцати муниципальных комиссиях “нежелательным” для власти кандидатам не дают сдать документы для выдвижения. В частности, в Ржевке крепкие люди в спортивных костюмах силой не пускали в здание местного избиркома самовыдвиженцев от "Объединенных демократов". А выдвиженцы от "Справедливой России" второй день безуспешно пытаются сдать документы в избирательную комиссию муниципального образования "Академическое": во вторник людей принимали строго по списку, составленному действующим мундепом от "Единой России", а в среду, как только комиссия начала свою работу, там уже была очередь из людей, зашедших через чёрный ход.

По словам замначальника штаба Навального в Петербурге Ольги Гусевой, "одни и те же непонятные люди, у которых нет при себе никаких документов, кочуют из одного избиркома в другой", создавая такие очереди.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский пытался поднять тему фейковых очередей на последнем заседании ЗакСа, однако ему отключили микрофон.

При этом, хотя Петербургская городская избирательная комиссия обязала муниципальные избиркомы работать без обеда и выходных, принимая документы от кандидатов до последнего посетителя, многие комиссии этому распоряжению не подчиняются. С этим столкнулись самовыдвиженцы, пришедшие в избиркомы муниципальных образований "Сампсониевское", "Звездное", "Гагаринское" и "Васильевский".

В среду Санкт-Петербургская избирательная комиссия всё же подтвердила нарушения пятью муниципальными избиркомами сроков уведомления о назначении выборов. Ранее на то, что избиркомы скрывают информацию о назначении выборов, тем самым мешая оппозиционным кандидатам подать документы в срок, пожаловалась партия "Яблоко".

Рабочая группа горизбиркома установила, что избирательные комиссии муниципальных образований "Ржевка", "Екатерингофское", "Сергиевское", "Сампсониевское" и "Академическое", назначив старт выборной кампании 9-10 июня, не оповестили об этом общественность. Горизбирком планирует вынести решение по всем этим комиссиям 27 июня.

Ранее горизбирком сообщал, что планирует пожаловаться в прокуратуру о сокрытии информации о назначении выборов в мунципалитете "Сосновское". Там решение назначить выборы приняли 10 июня, но сообщили об этом городской комиссии только спустя пять дней.