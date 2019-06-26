В Минпромторге объяснили съём роскошных номеров отсутствием брони

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил, что ведомство снимает для него самые дорогие номера в заграничных отелях, потому что эти номера доступны. О заявлении чиновника сообщает агентство "Интерфакс".

По словам министра, ведомство заранее распределяет гостиничные номера по категориям и бронирует те, которые доступны в данном городе во время командировок. Мантуров заявил, что поскольку существует заранее составленная классификация номеров, нельзя говорить ни о каком нарушении закона.

Накануне организация "Трансперенси Интернешнл – Россия" опубликовала доклад о роскошных гостиничных номерах, в которых останавливаются чиновники Минпромторга во время зарубежных командировок. Как пояснили в "Трансперенси", данные опубликованы именно по этому ведомству, поскольку большинство федеральных органов не раскрывают своих трат в этой сфере.

Так, согласно порталу госзакупок, в 2016–2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в отелях за рубежом не менее 19,3 миллиона рублей – со стоимостью номеров до 1,4 миллиона рублей в сутки.​

Самой дорогой оказалась поездка министра Мантурова в Шанхай, где он провёл сутки в номере площадью 400 квадратных метров отеля The Peninsula Shanghai. В номере есть отдельный двухэтажный обеденный зал, отдельный туалет для гостей, гардеробная с радио и мраморная ванная комната, рассказывается на сайте гостиницы.

С 2004 года госслужащие обязаны тратить на проживание в командировках не более 350 долларов (22 тысяч рублей) в сутки, однако ограничение не распространяется на высокопоставленных чиновников. Это позволяет им останавливаться в лучших номерах самых дорогих отелей.