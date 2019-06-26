WADA готово возбудить около ста дел в отношении спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) готово возбудить около ста дел в отношении российских спортсменов. Об этом заявил глава WADA Крейг Риди.

Приоритетные дела будут расследованы к концу года. Сейчас WADA оформляет доказательства для надзорных органов. Их получили на основе данных из Московской антидопинговой лаборатории. Доступ к этой информации был одним из условий восстановления российского антидопингового агентства в правах. Речь идет о тестах спортсменов вплоть до 2015 года. Несколько лет российские власти не давали их перепроверять.

Из-за допингового скандала сборную России отстранили от последней олимпиады в Южной Корее. Российские атлеты выступали под нейтральным флагом.

Передача данных из Московской лаборатории была условием возвращения прав Российскому антидопинговому агентству. РУСАДА было лишено статуса соответствия с международными антидопинговыми нормами в 2015 году. Это произошло после публикации доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

В сентябре 2018 года российское агентство восстановили в правах, выдвинув при этом ряд условий. Россия признала провал антидопинговой системы в стране, но отрицает участие государства и спецслужб в подмене проб спортсменов.