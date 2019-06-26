Международный уголовный суд создал орган по делу рохинджа в Мьянме

Международный уголовный суд (МУС) в Нидерландах создал Третью палату предварительного производства по делу о предполагаемой дискриминации мусульман-рохинджа в Мьянме. Теперь судьи нового органа должны решить, поручать ли прокурору МУС начать полноценное расследование. Прокурор Фату Бенсуда получила соответствующее уведомление.

В августе 2017 года исламисты из группировки Армия спасения рохинджа Аракана напали на сотрудников полиции Мьянмы и убили несколько человек. В ответ правительственные войска начали силовую операцию в штате Ракхайн на севере страны. В регионе начались преследования местных мусульман-рохинджа. Около 750 тысяч из них были вынуждены бежать в соседнюю Бангладеш.

Мьянма не является членом МУС. Однако суд в Амстердаме определил, что обладает юрисдикцией для рассмотрения дела, так как предполагаемое преступление носит трансграничный характер и Бангладеш является участником МУС.