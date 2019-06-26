Полицейский предложил 300 тысяч рублей избитому до разрыва желудка

Старший сержант полиции Андрей Кайданюк, обвиняемый в превышении должностных полномочий с применением насилия, предложил 300 тысяч рублей своей жертве, разнорабочему из иркутского города Слюдянка Валерию Грязнову. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

По словам юристов фонда, полицейский, признав вину, предложил Грязнову деньги, чтобы тот попросил суд не приговаривать его к реальному сроку заключения.

При этом в "Общественном вердикте" отметили, что по практике Европейского суда по правам человека компенсации по подобным преступлениям начинаются от 8 тысяч евро, что почти вдвое больше, чем предложил Кайданюк.

Пострадавший всю жизнь не сможет нормально есть, заявляют правозащитники, и сможет зарабатывать только лёгким трудом из-за инвалидности. При этом у Грязнова беременная жена, и есть грудной ребенок.

По материалам уголовного дела, 1 апреля Валерия Грязнова задержали и доставили в отдел полиции. Там его избили "без всякой цели". Грязнов потерял создание, а когда пришел в себя, его отпустили домой. Позднее врачи зафиксировали у пострадавшего закрытую травму живота и разрыв желудка.

Ещё одно уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудником правоохранительных органов поступило в Выборгский гарнизонный военный суд, сообщает издание "Фонтанка".

По версии следствия, 7 мая прошлого года 25-летний сотрудник УФСБ по Петербургу и Ленобласти Илья Кирсанов во время обыска воткнул бизнесмену Игорю Саликову в задний проход охотничий карабин "Тигр". В результате у пострадавшего диагностировали разрыв прямой кишки, рваные раны анального канала, ушиб мочевого пузыря и другие травмы.

При этом обыск у Саликова проходил в рамках расследования уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера, по которому бизнесмен проходит обвиняемым.